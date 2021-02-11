Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Trio recebe o terceiro cartão amarelo e está suspenso contra o Grêmio

Juanfran, Igor Gomes e Pablo receberam advertência e não enfrentam o Tricolor Gaúcho na próxima rodada. Vizolli terá problemas para montar a equipe titular...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 23:23

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 23:23

Crédito: Reprodução/Twitter
O técnico Marcos Vizolli terá problemas para encarar o Grêmio, no próximo domingo (14), às 20h30, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o lateral-direito Juanfran, o meia Igor Gomes e o atacante Pablo levaram o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Ceará, e estão fora do confronto.
São Paulo perto de anunciar Crespo: lembre os treinadores estrangeiros do Tricolor
O primeiro que recebeu e advertência foi o camisa nove. Com 22 minutos do primeiro tempo, ele puxou Samuel Xavier no campo de ataque e foi advertido. Sem ele, Vizolli pode escalar Tréllez ou Carneiro no ataque para fazer dupla com Luciano.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOIgor Gomes tomou o amarelo aos três minutos da segunda etapa. Ele dividiu com Fernando Sobral e levou demais o pé, dando uma solada. O árbitro Savio Pereira Sampaio deu o amarelo. Os substitutos podem ser Hernanes ou Tchê Tchê, caso Gabriel Sara se recupere.
Logo depois, aos 21, Juanfran se desentendeu com o auxiliar técnico do Ceará e acabou recebendo o terceiro amarelo. Igor Vinícius deve entrar em seu lugar.
Com o empate, o São Paulo permaneceu na quarta colocação, com 59 pontos, longe da liderança do Brasileirão. O Tricolor segue sem vencer no ano, com quatro derrotas e três empates em sete jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória
Imagem de destaque
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados