Trio recebe o terceiro cartão amarelo e está suspenso contra o Grêmio

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O técnico Marcos Vizolli terá problemas para encarar o Grêmio, no próximo domingo (14), às 20h30, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o lateral-direito Juanfran, o meia Igor Gomes e o atacante Pablo levaram o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Ceará, e estão fora do confronto.

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O primeiro que recebeu e advertência foi o camisa nove. Com 22 minutos do primeiro tempo, ele puxou Samuel Xavier no campo de ataque e foi advertido. Sem ele, Vizolli pode escalar Tréllez ou Carneiro no ataque para fazer dupla com Luciano.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOIgor Gomes tomou o amarelo aos três minutos da segunda etapa. Ele dividiu com Fernando Sobral e levou demais o pé, dando uma solada. O árbitro Savio Pereira Sampaio deu o amarelo. Os substitutos podem ser Hernanes ou Tchê Tchê, caso Gabriel Sara se recupere.

Logo depois, aos 21, Juanfran se desentendeu com o auxiliar técnico do Ceará e acabou recebendo o terceiro amarelo. Igor Vinícius deve entrar em seu lugar.