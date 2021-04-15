Trio do São Paulo segue em recuperação e corre no gramado

O São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, em preparação para o confronto diante do Palmeiras, às 22h nesta sexta-feira (16), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

A atividade, que estava prevista para começar no período da manhã, foi adiada para a tarde. Esse é o penúltimo treinamento da equipe antes do Choque-Rei, visto que Crespo vai treinar o time na manhã de sexta-feira, dia do clássico.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Uma das novidades do treino foi a evolução na recuperação do lateral-direito Orejuela, o volante Hernanes e o meia Gabriel Sara. O trio correu no gramado do CT da Barra Funda e segue se recuperando de dores musculares. A tendência é que Crespo coloque o que tem de melhor à disposição para enfrentar o Palmeiras. A única dúvida fica por conta do atacante Luciano, que teve um desconforto na coxa na partida de segunda-feira, diante do Red Bull Bragantino. Ele treinou na terça, mas ficou na dependência de um exame para saber a gravidade da lesão.