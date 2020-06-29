Trio do Paris Saint-Germain renova até o final da temporada atual

O Paris Saint-Germain anunciou que Thiago Silva, Sergio Rico e Eric Maxim Choupo-Moting estenderam seu contrato até o final da temporada atual. Os jogadores estarão livres depois de agosto. Os atletas do PSG estarão aptos a disputar a final da Copa da Liga, contra o Lyon, e a da Copa da França, contra o Saint-Étienne, além das quartas de final da Liga dos Campeões.
Depois do final da temporada, em agosto, os três jogadores poderão assinar com qualquer clube e não devem continuar no Paris Saint-Germain para a próxima temporada.