Trio de zaga, linha de quatro; vejas as opções de Crespo para montar a defesa do São Paulo sem Miranda

Crédito: Bruno Alves, Arboleda e Léo são opções para a zaga são-paulina (Fotos: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo não contará com seu capitão, Miranda, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a zaga do Tricolor pode sofrer mudanças grandes para a partida contra o Atlético-GO, mudando de jogadores, ou até mesmo mudando de formação.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Uma das opções mais 'simples' seria manter o esquema de três zagueiros e substituir Miranda por Bruno Alves. Assim, o trio de zaga seria formado por Arboleda, Bruno Alves e Léo.

O trio é um dos que mais jogou pelo São Paulo na temporada. Ao todo, os três jogadores compuseram a defesa do Tricolor em nove ocasiões, somando sete vitórias, um empate e uma derrota.

Jogos com Arboleda, Bruno Alves e Léo no trio de zaga:

28/02/2021 - São Paulo 1 x 1 Botafogo-SP - Paulistão03/03/2021 - Inter de Limeira 0 x 4 São Paulo - Paulistão 06/03/2021 - São Paulo 4 x 0 Santos - Paulistão10/04/2021 - São Paulo 5 x 1 São Caetano - Paulistão 12/04/2021 - São Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino - Paulistão 16/04/2021 - Palmeiras 0 x 1 São Paulo - Paulistão20/04/2021 - Sporting Cristal-PER 0 x 3 São Paulo - Libertadores 07/07/2021 - Internacional 0 x 2 São Paulo - Brasileirão17/07/2021 - São Paulo 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão

Nas nove ocasiões em que jogaram juntos no trio defensivo são-paulino, Arboleda, Bruno Alves e Léo tomaram apenas três gols, chegando à ótima média de 0,3 gol sofrido por jogo.Outra opção seria partir para um esquema de quatro jogadores na linha de defesa, com dois zagueiros e dois laterais. Este esquema foi usado recentemente por Crespo e, em algumas ocasiões, deu muito certo.

O maior trunfo dessa formação é a possibilidade de usar Léo como lateral esquerdo, mantendo-o em um trio de zaga nos momentos ofensivos e atuando como lateral nos momentos defensivos.

Além disso, sem Miranda, Léo e Arboleda podem virar dupla de zaga, com Igor Vinícius na lateral direita e Reinaldo ou Welington na lateral esquerda.