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Trio de zaga, linha de quatro; vejas as opções de Crespo para montar a defesa do São Paulo sem Miranda

Capitão do Tricolor está suspenso da próxima partida da equipe após receber cartão amarelo diante do Fluminense. Crespo tem opção de montra um trio com bons números...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 08:00
Crédito: Bruno Alves, Arboleda e Léo são opções para a zaga são-paulina (Fotos: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo não contará com seu capitão, Miranda, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a zaga do Tricolor pode sofrer mudanças grandes para a partida contra o Atlético-GO, mudando de jogadores, ou até mesmo mudando de formação.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Uma das opções mais 'simples' seria manter o esquema de três zagueiros e substituir Miranda por Bruno Alves. Assim, o trio de zaga seria formado por Arboleda, Bruno Alves e Léo.
O trio é um dos que mais jogou pelo São Paulo na temporada. Ao todo, os três jogadores compuseram a defesa do Tricolor em nove ocasiões, somando sete vitórias, um empate e uma derrota.
Jogos com Arboleda, Bruno Alves e Léo no trio de zaga:
28/02/2021 - São Paulo 1 x 1 Botafogo-SP - Paulistão03/03/2021 - Inter de Limeira 0 x 4 São Paulo - Paulistão 06/03/2021 - São Paulo 4 x 0 Santos - Paulistão10/04/2021 - São Paulo 5 x 1 São Caetano - Paulistão 12/04/2021 - São Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino - Paulistão 16/04/2021 - Palmeiras 0 x 1 São Paulo - Paulistão20/04/2021 - Sporting Cristal-PER 0 x 3 São Paulo - Libertadores 07/07/2021 - Internacional 0 x 2 São Paulo - Brasileirão17/07/2021 - São Paulo 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão
Nas nove ocasiões em que jogaram juntos no trio defensivo são-paulino, Arboleda, Bruno Alves e Léo tomaram apenas três gols, chegando à ótima média de 0,3 gol sofrido por jogo.Outra opção seria partir para um esquema de quatro jogadores na linha de defesa, com dois zagueiros e dois laterais. Este esquema foi usado recentemente por Crespo e, em algumas ocasiões, deu muito certo.
O maior trunfo dessa formação é a possibilidade de usar Léo como lateral esquerdo, mantendo-o em um trio de zaga nos momentos ofensivos e atuando como lateral nos momentos defensivos.
Além disso, sem Miranda, Léo e Arboleda podem virar dupla de zaga, com Igor Vinícius na lateral direita e Reinaldo ou Welington na lateral esquerda.
O São Paulo entra em campo no próximo domingo (19), às 16h, no Morumbi, para enfrentar o Atlético-GO. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca um jogo importante para o Tricolor se recuperar na tabela e se distanciar da zona de rebaixamento.

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