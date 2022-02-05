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Trintou! Neymar vive expectativa de conquistar a Copa do Mundo no que pode ser seu último Mundial

Brasileiro completa 30 anos neste sábado sonhando com a chance de ser campeão do mundo em dezembro, no Qatar. Atacante já admitiu que este pode ser último seu Mundial...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 07:00
O dia 5 de fevereiro é importante para o mundo do futebol porque a data de nascimento de alguns craques, como Cristiano Ronaldo e Carlos Tévez. No Brasil não é diferente, e quem está celebrando sua vida neste sábado é o atacante Neymar Jr., do Paris Saint-Germain, que faz 30 anos.Com uma trajetória brilhante até aqui, apesar de alguns altos e baixos, o astro revelado no Santos inicia 2022 com um objetivo bem definido: vencer a Copa do Mundo pela primeira vez na carreira. Após disputar o Mundial em 2014 e 2018, o camisa 10 terá nova chance de trazer ao seu país o hexacampeonato.
Recuperando-se de uma lesão, Neymar deverá voltar a entrar em campo nos próximos dias. A última vez que isso aconteceu foi no fim de novembro, quando contundiu o tornozelo esquerdo e precisou ficar com o pé imobilizado durante algumas semanas.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
E estar bem fisicamente é um dos principais objetivos visando a Copa do Mundo do Qatar, que a Seleção Brasileira já está classificada. No último Mundial, o atacante chegou depois de um problema no pé direito, que o deixou fora de campo por alguns meses, fazendo com que ele perdesse ritmo de jogo.
- Acho que é minha última Copa do Mundo (2022). Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir - declarou o astro.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
Outra motivação de Neymar para 2022 é de alcançar - e também ultrapassar - Pelé na artilharia histórica da Seleção Brasileira. O camisa 10 atualmente tem 70 gols marcados com a Amarelinha e precisa de mais sete bolas nas redes para empatar com o Rei do Futebol.
Todos estes componentes fazem o ano de Neymar, agora "trintão", ser ainda mais especial. Antes "menino Ney" e hoje, mais do que nunca, "adulto Ney", o craque da Seleção Brasileira sabe que este momento tem de ser agarrado da melhor forma possível para que o seu sonho seja realizado.
* Estagiário, sob a supervisão de Aigor Ojêda.
Crédito: NeymariráaoQatarembuscadosonhodeconquistaraCopadoMundocomaSeleçãoBrasileira(Foto:ArteLANCE!

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