Trinta e dois times seguem na disputa pelo título do Campeonato Rural

A primeira fase do Campeonato Rural foi encerrada neste fim de semana, com partidas realizadas sábado (14) e domingo (15), válidas pela Chave Sul. Assim, foram definidos os 32 municípios que seguem na competição.

Pela Chave Norte, já haviam garantido vaga Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Marilândia, Montanha, Pancas, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Mateus, Sooretama Vila Pavão e Vila Valério. Agora, após a última rodada, se juntam a eles as equipes sulinas: Afonso Cláudio (foto), Brejetuba, Atílio Vivácqua, Muqui, Cachoeiro de Itapemirim , Ibatiba, Presidente Kennedy e Muniz Freire. Guarapari, São José do Calçado, Alfredo Chaves, Anchieta, Guaçuí, Vargem Alta, Apiacá e Mimoso do Sul.

No sábado (14), os destaques foram Afonso Cláudio (foto) e Cachoeiro de Itapemirim, que, ambos fora de casa, golearam em seus respectivos clássicos, contra Venda Nova do Imigrante (4 a 1) e Marataízes (5 a 0). Os outros resultados do dia foram os seguintes: Muniz Freire 3 a 0 Iúna, Rio Novo do Sul 1 a 2 Presidente Kennedy, Muqui 2 a 0 Jerônimo Monteiro e Atílio Vivácqua 2 a 1 Itapemirim.

Já no domingo (15), uma das partidas mais emocionantes da rodada aconteceu em Guaçuí, onde a seleção local empatou por 2 a 2 com Ibitirama e só conseguiu a vaga nos pênaltis (4 a 1). Empates também nos confrontos Iconha 3 a 3 Guarapari, Viana 2 a 2 Vargem Alta, Dores do Rio Preto 1 a 1 Mimoso do Sul e Bom Jesus do Norte 1 a 1 Apiacá. Já São José do Calçado, mesmo fora de casa, se deu bem diante de Divino de São Lourenço: 5 a 3.

Outro visitante ingrato foi Anchieta, que passou por cima de Domingos Martins por 4 a 0. Mesmo placar registrado no jogo entre Alfredo Chaves e Marechal Floriano. Classificados, agora Anchieta e Alfredo Chaves irão medir forças entre si. Confira os demais confrontos da segunda fase e todos os resultados do Campeonato Rural até aqui na tabela abaixo:

Primeira fase - Resultados

Chave Norte

Região 1 (07/04)

Barra de São Francisco 13 x 0 Ponto Belo (Ida: Ponto Belo 2 x 9 Barra de São Francisco)

Pinheiros 0 x 0 Vila Pavão (Ida: Vila Pavão 4 x 0 Pinheiros)

Água Doce do Norte 3 x 2 Montanha (Ida: Montanha 1 x 0 Água Doce do Norte)

Mantenópolis 0 x 1 Ecoporanga (Ida: Ecoporanga 3 x 0 Mantenópolis)

Região 2 (08/04)

Rio Bananal 1 x 1 Jaguaré (Ida: Jaguaré 2 x 1 Rio Bananal)

São Gabriel da Palha 3 x 2 Vila Valério (Ida: Vila Valério 3 x 0 São Gabriel da Palha)

Governador Lindenberg 0 x 3 Sooretama (WO) - Sooretama classificado por desistência de Governador Lindenberg

São Mateus 3 x 0 Linhares (WO) - São Mateus classificado por desistência de Linhares

Região 3 (07/04)

Águia Branca 0 x 6 Pancas (Ida: Pancas 4 x 0 Águia Branca)

João Neiva 1 x 1 Alto Rio Novo (Ida: Alto Rio Novo 2 x 0 João Neiva)

São Domingos do Norte 1 x 1 Marilândia - Pênaltis: Marilândia 9 x 8 (Ida: Marilândia 1 x 1 São Domingos do Norte)

Colatina 1 x 1 Baixo Guandu (Ida: Baixo Guandu 2 x 0 Colatina)





Região 4 (08/04)

Santa Teresa 2 x 1 Laranja da Terra (Ida: Laranja da Terra 2 x 2 Santa Teresa)

Itaguaçu 2 x 0 Fundão (Ida: Fundão 1 x 1 Itaguaçu)

Santa Maria de Jetibá 0 x 0 Santa Leopoldina  jogo realizado no dia 13/04 (Ida: Santa Leopoldina 2 x 2 Santa Maria de Jetibá)

Ibiraçu 2 x 2 Itarana (Ida: Itarana 1 x 1 Ibiraçu)

Chave Sul

Região 5 (14/04)

Muniz Freire 3 x 0 Iúna (Ida: Iúna 3 x 1 Muniz Freire)

Conceição do Castelo 1 x 5 Ibatiba (Ida: Ibatiba 3 x 3 Conceição do Castelo)

Irupi 4 x 2 Brejetuba (Ida: Brejetuba 3 x 1 Irupi)

Venda Nova do Imigrante 1 x 4 Afonso Cláudio (Ida: Afonso Cláudio 1 x 0 Venda Nova do Imigrante)





Região 6 (15/04)

Iconha 3 x 3 Guarapari (Ida: Guarapari 3 x2 Iconha)

Viana 2 x 2 Vargem Alta (Ida: Vargem Alta 1 x 0 Viana)

Domingos Martins 0 x 4 Anchieta (Ida: Anchieta 4 x 0 Domingos Martins)

Alfredo Chaves 4 x 0 Marechal Floriano (Ida: Marechal Floriano 1 x 4 Alfredo Chaves)

Região 7 (14/04)

Rio Novo do Sul 1 x 2 Presidente Kennedy (Ida: Presidente Kennedy 2 x 2 Rio Novo do Sul)

Muqui 2 x 0 Jerônimo Monteiro (Ida: Jerônimo Monteiro 1 x 2 Muqui)

Marataízes 0 x 5 Cachoeiro de Itapemirim (Ida: Cachoeiro de Itapemirim 5 x 0 Marataízes)

Atílio Vivácqua 2 x 1 Itapemirim (Ida: Itapemirim 0 x 0 Atílio Vivácqua)

Região 8 (15/04)

Bom Jesus do Norte 1 x 1 Apiacá (Ida: Apiacá 0 x 0 Bom Jesus do Norte)

Divino de São Lourenço 3 x 5 São José do Calçado (Ida: São José do Calçado 6 x 1 Divino de São Lourenço)

Guaçuí 2 x 2 Ibitirama - Pênaltis: Guaçuí 4 x 1 (Ida: Ibitirama 2 x 2 Guaçuí)

Dores do Rio Preto 1 x 1 Mimoso do Sul (Ida: Mimoso do Sul 6 x 1 Dores do Rio Preto)

Segunda Fase

Chave Norte

Região 1 (Jogos de ida dia 21/04. Volta, 28/04)

Barra de São Francisco x Vila Pavão

Ecoporanga x Montanha

Região 2 (Jogos de ida dia 22/04. Volta, 29/04)





Vila Valério x Jaguaré

Sooretama x São Mateus

Região 3 (Jogos de ida dia 21/04. Volta, 28/04)

Alto Rio Novo x Pancas

Marilândia x Baixo Guandu

Região 4 (Jogos de ida dia 22/04. Volta, 29/04)

Itaguaçu x Santa Teresa

Santa Maria de Jetibá x Itarana

Chave Sul

Região 5 (Jogos de ida dia 21/04. Volta, 28/04)

Ibatiba x Muniz Freire

Brejetuba x Afonso Cláudio

Região 6 (Jogos de ida dia 22/04. Volta, 28/04)

Vargem Alta x Guarapari

Anchieta x Alfredo Chaves

Região 7 (Jogos de ida dia 21/04. Volta, 28/04)

Presidente Kennedy x Muqui

Cachoeiro de Itapemirim x Atílio Vivácqua

Região 8 (Jogos de ida dia 22/04. Volta, 28/04)

São José do Calçado x Apiacá