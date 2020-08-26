Trincão, novo reforço do Barcelona, não quis comentar caso de Messi

Crédito: Francisco Trincão é o principal reforço do Bacelona até o momento nesta janela (AFP

O novo reforço do Barcelona, Francisco Trincão, não quis dar muito a sua opinião sobre a polêmica instaurada no clube com a possível saída de Lionel Messi. Sobre o tema, o português apenas afirmou que gostaria de jogar com o argentino e que tem o camisa 10 como um dos seus ídolos e que está entre os melhores jogadores do mundo.

- Eu quero que Messi fique, mas é algo que não posso responder. Vamos ver o que acontece.O atacante não quis ser comparado a Figo, último craque compatriota que vestiu a camisa blaugrana, pois quer fazer sua história no clube catalão e disse que ainda vai conversar com o técnico Ronald Koeman.

- Figo foi muito bom, mas estou aqui para fazer a minha história. Tenho que conversar com Koeman para saber o que quer de mim. Me sinto bem em todas as posições do ataque e estou aqui para ajudar a equipe e ver o que o técnico espera de mim.