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futebol

Trincão, novo reforço do Barcelona, não quis comentar caso de Messi

Atacante português foi apresentado como novo reforço do clube nesta quarta-feira e irá conversar com o técnico Ronald Koeman nos treinamentos a partir da próxima segunda...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 09:17

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 09:17
Crédito: Francisco Trincão é o principal reforço do Bacelona até o momento nesta janela (AFP
O novo reforço do Barcelona, Francisco Trincão, não quis dar muito a sua opinião sobre a polêmica instaurada no clube com a possível saída de Lionel Messi. Sobre o tema, o português apenas afirmou que gostaria de jogar com o argentino e que tem o camisa 10 como um dos seus ídolos e que está entre os melhores jogadores do mundo.
- Eu quero que Messi fique, mas é algo que não posso responder. Vamos ver o que acontece.O atacante não quis ser comparado a Figo, último craque compatriota que vestiu a camisa blaugrana, pois quer fazer sua história no clube catalão e disse que ainda vai conversar com o técnico Ronald Koeman.
- Figo foi muito bom, mas estou aqui para fazer a minha história. Tenho que conversar com Koeman para saber o que quer de mim. Me sinto bem em todas as posições do ataque e estou aqui para ajudar a equipe e ver o que o técnico espera de mim.
Trincão é a grande contratação até o momento do Barcelona nesta janela de transferência. Além do português, Pedri também se juntou ao time principal e Pjanic também é o novo membro do grupo após ser trocado com Arthur. O Barça começa um novo projeto, com jovens jogadores, pensando no futuro do clube que pode ser com ou sem Messi.

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