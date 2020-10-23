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Tricolor não avança para as quartas da Copa do Brasil há meia década

Domingo, o São Paulo mede forças com o Fortaleza e precisa de uma vitória simples para não ficar pelo caminho na Copa do Brasil, assim como aconteceu em outros anos...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 08:00

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Fernando Diniz tem a missão de levar o São Paulo adiante na Copa do Brasil (Rubens Chiri/saopaulofc.net
No domingo, o São Paulo tem uma partida de extrema importância para as pretensões do clube na temporada. Em casa, a equipe de Fernando Diniz mede forças com o Fortaleza por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Competição que falta na galeria que títulos do clube, o torneio mata-mata é uma obsessão são-paulina. Apesar disso, o Tricolor vem de seguidos tropeços na competição nacional.
TABELA>Veja como está o chaveamento da Copa do Brasil
Nos últimos quatro anos, o São Paulo teve participações modestas na Copa do Brasil. A última vez que o clube do Morumbi chegou a disputar a fase quartas de final do torneio aconteceu em 2015, quando caiu na semifinal para o Santos. De lá para cá, o clube soma eliminações traumáticas e precoces.
No ano passado, a participação do Tricolor na competição limitou-se a duas partidas contra o Bahia e duas derrotas, caindo logo no confronto de estreia das oitavas de final. Pior cenário, no entanto, aconteceu em 2016, quando o São Paulo caiu para o Juventude - que até então disputava a Série C do Campeonato Brasileiro - pelo critério do gol qualificado fora de casa.Para apagar as más impressões deixadas em temporadas anteriores e recuperar o protagonismo no cenário nacional, o São Paulo aposta na Copa do Brasil como prioridade para esta temporada, sobretudo após a queda precoce na Copa Libertadores.
- As competições são todas importantes. Claro que a Copa do Brasil, principalmente por ser uma conquista inédita para o clube, tem um peso diferente - afirmou o técnico Fernando Diniz, no último sábado, após empate sem gols com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.
O jogo contra o Fortaleza acontece no domingo, às 20h30, no estádio do Morumbi. O duelo de ida, no Ceará, acabou empatado em 3 a 3 e, portanto, qualquer vitória classifica o São Paulo para a fase quartas de final. Não há o critério do gol qualificado nesta fase da Copa do Brasil. Sendo assim, qualquer empate leva o confronto para a decisão por pênaltis.

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