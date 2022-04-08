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futebol

Treze-PB quer Hulk como investidor de uma futura SAF do clube

A equipe da Paraíba está com um projeto de se tornar clube empresa e deseja ter o atacante do Atlético-MG como parceiro comercial ...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 20:49
O atacante Hulk, do Atlético-MG é um jogador com grande realização profissional, com grande rodagem no muno da bola, além de ter usado bem suas conquistas para criar um patrimônio respeitável para o conforto de sua família. E como bom homem de negócios, em que diversifica seus investimentos, Hulk pode se tornar dono de um clube de futebol, investindo no Treze, seu time de coração, da Paraíba, sua terra natal.. O Galo da Borborema, está trabalhando para se transformar em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e o clube de Campina Grande pensa em ter Hulk como acionista. A informação foi veiculada pela jornalista Giovanna Pires, do Super FC, e confirmada pelo L!. Treze e Hulk ainda não iniciaram de forma oficial as negociações, mas há sim o desejo de ter o atacante como parceiro no projeto, mas com calma, sem criar expectativas, ou “atropelar” etapas que possam prejudicar a criação da SAF do Treze. A identificação de Hulk com o Treze e sua terra natal, o tornam um potencial investidor, o que agrada ao presidente do clube, Arthur Bolinha e de membros do clube paraibano, 16 vezes campeão estadual desde a sua fundação, em 1925.
Crédito: HulkpodediversificarseusnegóciosseinvestirnoTreze,dasuaParaíba-(Foto:PedroSouza/Atlético-MG

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