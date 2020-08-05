Treze e Botafogo-PB definem uma vaga na final do Paraibano

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No estádio Amigão, em Campina Grande, Treze e Botafogo-PB disputam uma vaga na final do Campeonato Paraibano, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).Situação do Confronto

No primeiro duelo entre os times, que aconteceu no fim de semana, o Botafogo venceu por 2 a 0 e agora joga por um empate. Cabe ao Treze vencer por três gols ou devolver o placar para levar o jogo até os pênaltis.

Como chegam

Com a vantagem do empate, o Botafogo-PB promete jogar com inteligência e se arriscar o menos possível. Para o duelo, o Belo não terá Cristian e Pimentinha, que estão com COVID-19.

Já o Treze não tem alternativa a não ser vencer o jogo. Sendo assim, o técnico Moacir Júnior promete um time ofensivo e que empurre o adversário no campo defensivo.

Prováveis Escalações:

Treze: Jeferson, Léo Pereira, Breno Calixto, Nilson Júnior e Gilmar; Vinicius Barba, Robson e Bruno Mota; Douglas Lima, Tales e Ermínio.