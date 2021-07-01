Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Três jogadores são oficializados como reforços do Figueirense

Clube catarinense anunciou a chegada dos meio-campistas Rodrigo Bassani e Vinicius Kiss além do atacante Marlyson...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 14:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 14:36
Crédito: Furacão e suas três novas caras para a Série C (Divulgação/Figueirense
Na mesma semana em que o técnico Jorginho mencionou em entrevista coletiva que via o elenco do Figueirense "65% montado", o clube anunciou um trio de reforços pensando no restante da temporada 2021.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Para o setor de meio-campo, a equipe do Scarpelli trouxe Vinicius Kiss, figura conhecida do futebol brasileiro através de passagens por Paraná, Coritiba, Botafogo-SP, dentre outros clubes. No primeiro semestre, o jogador atualmente com 33 anos de idade esteve no Remo.
Além de Vinicius, outra peça que atua na região central do gramado é Rodrigo Bassani, formado no Ituano e, mesmo tendo somente 23 anos de idade, já conta com experiência internacional através das passagens por Roeselare, da Bélgica, além do Zacatepec, do México. No início do ano, esteve emprestado pelo União Suzano ao Maringá.
Já para o ataque, quem chega é Marlyson, nome também de 23 anos e com passagem no interior de São Paulo em equipes como Ponte Preta e XV de Piracicaba, seu último clube antes de fechar com o Figueira. Além dos times citados, Marlyson tem no currículo atuações por Joinville, Paraná, São Bernardo e Boa Esporte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados