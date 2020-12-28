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futebol

Três jogadores do sub-20 treinam entre os profissionais no Botafogo

Com o fim do calendário da categoria em 2020, o atacante Rafael Navarro e os meio-campistas Romildo e Kayque realizaram um trabalho físico no estádio Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 19:43

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 19:43

Crédito: Kayque, Romildo e Rafael Navarro foram as novidades do treino no estádio Nilton Santos (Divulgação Botafogo
Em meio à luta para sair da zona de rebaixamento, o Botafogo apresentou novidades no treinamento desta segunda-feira. Com o fim do calendário da equipe sub-20 no ano, três jovens atletas realizaram um trabalho físico no estádio Nilton Santos. Tratam-se do atacante Rafael Navarro e dos meio-campistas Romildo e Kayque, que vão passar a compor os treinos do elenco profissional e estouraram a idade para jogar no sub-20.
+Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroVale destacar que ambos os atletas nasceram em 2000 e completam 21 anos na próxima temporada. Rafael Navarro tem contrato até 31 de dezembro de 2021 e disputou 28 partidas na base alvinegra, marcando 8 gols. Por outro lado, Kayque, emprestado pelo Nova Iguaçu, e Romildo, terminam seus contratos no dia 28 de fevereiro.
Na atual temporada, o Glorioso terminou a primeira fase do Brasileirão sub-20 na nona colocação e não conseguiu garantir uma vaga nas quartas de finais da competição. No estadual, por sua vez, o time foi derrotado pelo rival Vasco e ficou com o vice-campeonato. Apear de uma campanha de altos e baixos, a equipe de Ricardo Resende tem bons valores individuais, que podem ser aproveitados no profissional.
Com 23 pontos em 27 partidas disputadas, o Botafogo segue na busca para se recuperar no Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe não conseguiu se impor diante do Corinthians e perdeu mais em uma em seu estádio. O time do técnico Eduardo Barroca terá tempo para treinar visando o duelo contra o Athletico, no Nilton Santos, no dia 6 de janeiro, às 19h15 (de Brasília).

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