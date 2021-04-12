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futebol

Três grandes clubes têm interesse em meio-campista da Lazio

Milinkovic-Savic está na lista de Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United como possível reforço para a próxima temporada, segundo imprensa italiana...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 12:19

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 12:19
Crédito: Savic é um dos principais destaques da Lazio (FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Milinkovic-Savic, meio-campista da Lazio, chama o interesse de três gigantes europeus para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United podem fazer uma oferta pelo sérvio na janela de transferências.O jogador está realizando sua melhor temporada com a camisa do clube italiano. No Campeonato Italiano, o camisa 21 já anotou sete gols e distribuiu nove assistências, além de ter um excelente porte físico e ser um atleta que atravessa o campo inteiro.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Savic tem contrato com a Lazio até 2024 e seu valor de mercado é avaliado em 70 milhões de euros (R$ 470 milhões). O sérvio já declarou que atuar com a camisa merengue é um dos maiores sonhos de sua carreira e não descartou uma saída nos próximos meses.

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