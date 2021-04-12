Três grandes clubes têm interesse em meio-campista da Lazio

Milinkovic-Savic, meio-campista da Lazio, chama o interesse de três gigantes europeus para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United podem fazer uma oferta pelo sérvio na janela de transferências.O jogador está realizando sua melhor temporada com a camisa do clube italiano. No Campeonato Italiano, o camisa 21 já anotou sete gols e distribuiu nove assistências, além de ter um excelente porte físico e ser um atleta que atravessa o campo inteiro.