Três grandes clubes têm interesse em meio-campista da Lazio

Milinkovic-Savic, meio-campista da Lazio, chama o interesse de três gigantes europeus para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United podem fazer uma oferta pelo sérvio na janela de transferências.O jogador está realizando sua melhor temporada com a camisa do clube italiano. No Campeonato Italiano, o camisa 21 já anotou sete gols e distribuiu nove assistências, além de ter um excelente porte físico e ser um atleta que atravessa o campo inteiro.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Savic tem contrato com a Lazio até 2024 e seu valor de mercado é avaliado em 70 milhões de euros (R$ 470 milhões). O sérvio já declarou que atuar com a camisa merengue é um dos maiores sonhos de sua carreira e não descartou uma saída nos próximos meses.