Três gols marcados, nenhum sofrido: São Paulo vai bem em clássicos com Rogério Ceni no comando

O São Paulo de Rogério Ceni foi bem em clássicos nesta temporada. Desde que o treinador assumiu, há um mês, o Tricolor enfrentou Corinthians e Palmeiras, ambos pelo Campeonato Brasileiro. E o clube do Morumbi está invicto, sem nem levar gols dos rivais. No Majestoso, disputado no dia 18 de outubro, no Morumbi, o São Paulo venceu por 1 a 0, com gol de Calleri ainda no primeiro tempo. Naquela ocasião, Ceni comandava o seu segundo jogo depois da sua volta. Na estreia, dia 14 de outubro, ele havia empatado com o Ceará, por 1 a 1.