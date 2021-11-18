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Três gols marcados, nenhum sofrido: São Paulo vai bem em clássicos com Rogério Ceni no comando

Tricolor enfrentou Corinthians e Palmeiras nessa segunda passagem do treinador, com duas vitórias, três tentos e sem tomar gols...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 13:00

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 13:00

O São Paulo de Rogério Ceni foi bem em clássicos nesta temporada. Desde que o treinador assumiu, há um mês, o Tricolor enfrentou Corinthians e Palmeiras, ambos pelo Campeonato Brasileiro. E o clube do Morumbi está invicto, sem nem levar gols dos rivais. No Majestoso, disputado no dia 18 de outubro, no Morumbi, o São Paulo venceu por 1 a 0, com gol de Calleri ainda no primeiro tempo. Naquela ocasião, Ceni comandava o seu segundo jogo depois da sua volta. Na estreia, dia 14 de outubro, ele havia empatado com o Ceará, por 1 a 1.
Depois de um mês no comando, outro clássico, desta vez contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Pressionado pela aproximação da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Tricolor jogou muito bem e venceu o rival por 2 a 0, em pleno Allianz Parque, com gols de Gabriel Sara e Luciano.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021No retrospecto geral, somando as duas passagens pelo São Paulo como treinador, Rogério Ceni possui nove clássicos disputados, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas.
VEJA OS CLÁSSICOS DO SÃO PAULO COM ROGÉRIO CENI NO COMANDOPalmeiras 0-2 São Paulo - Brasileirão 2021São Paulo 2-0 Palmeiras - Brasileirão 2017Palmeiras 3-0 São Paulo - Brasileirão 2017Santos 1 x 3 São Paulo - Paulista 2017 São Paulo 1 x 1 Corinthians - Paulista 2017São Paulo 0 x 2 Corinthians - Paulista 2017Corinthians 1 x 1 São Paulo - Paulista 2017Corinthians 3 x 2 São Paulo - Brasileirão 2017São Paulo 1 x 0 Corinthians - Brasileirão 2021
Crédito: CenifoibememclássicosnestatemporadapeloSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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