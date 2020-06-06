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Três clubes do top-5 da Premier League estão interessados em Eduardo Quaresma, do Sporting

Zagueiro atraiu o interesse de gigantes da Europa e pode sair na próxima janela...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 21:04

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 21:04

Crédito: Divulgação/Sporting
Três equipes do top-5 da Premier League (Manchester United, City, Chelsea, Liverpool e Arsenal) estão interessados em Eduardo Quaresma, do Sporting. O zagueiro teve grandes atuações na temporada e é uma jovem promessa do clube português.
De acordo com a 'Sky Sports', representantes do jogador souberam do interesse após a estreia do jovem pela equipe principal do Sporting. O clube português não tem interesse em vendê-lo, mas pode ser obrigado caso uma grande oferta chegue.
O contrato de Quaresma termina em 2022, mas os leões depositam esperanças em uma renovação. As conversas já foram iniciadas e a negociação já está bem encaminhada.E MAIS:Com um a menos, Monchengladbach é derrotado pelo Freiburg'Estamos prontos para voltar à competição', revela Éder MilitãoBayern de Munique descarta a contratação de SemedoBayer Leverkusen rejeita proposta do Real Madrid por Kai HavertzJardel Capistrano fala da situação do coronavírus na TailândiaColaboradores do jornal RÉCORD, do México, vêem repescagem injusta E MAIS:

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