Três clubes do top-5 da Premier League estão interessados em Eduardo Quaresma, do Sporting

Crédito: Divulgação/Sporting

Três equipes do top-5 da Premier League (Manchester United, City, Chelsea, Liverpool e Arsenal) estão interessados em Eduardo Quaresma, do Sporting. O zagueiro teve grandes atuações na temporada e é uma jovem promessa do clube português.

De acordo com a 'Sky Sports', representantes do jogador souberam do interesse após a estreia do jovem pela equipe principal do Sporting. O clube português não tem interesse em vendê-lo, mas pode ser obrigado caso uma grande oferta chegue.