Três clubes da Bundesliga pensam na contratação de Ricardo Rodríguez

Crédito: Ricardo Rodriguez pertence ao Milan, mas foi emprestado ao PSV nesta temporada (Reprodução / Twitter

De acordo com o jornal alemão 'Bild', três clubes da Bundesliga pensam na contratação de Ricardo Rodriguez. O lateral esquerdo pertence ao Milan, mas está no PSV Eindhoven, da Holanda, por empréstimo até o fim desta temporada. Com isso, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin e Hoffenheim desejam contar com o jogador, mas a direção rossonera ainda não definiu o futuro de seu atleta.

Com apenas mais um ano de contrato, o valor do suíço está estipulado em 3 milhões de euros. Vale lembrar que ele já teve passagens pela Bundesliga, com a camisa do Wolfsburg. Foram cinco temporadas pelo clube, antes de chegar ao Milan em 2017.