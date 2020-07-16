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Três clubes da Bundesliga pensam na contratação de Ricardo Rodríguez

Segundo o 'Bild', Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin e Hoffenheim desejam contar com o lateral suíço na próxima temporada. Ele pertence ao Milan, mas foi emprestado ao PSV...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 19:20
Crédito: Ricardo Rodriguez pertence ao Milan, mas foi emprestado ao PSV nesta temporada (Reprodução / Twitter
De acordo com o jornal alemão 'Bild', três clubes da Bundesliga pensam na contratação de Ricardo Rodriguez. O lateral esquerdo pertence ao Milan, mas está no PSV Eindhoven, da Holanda, por empréstimo até o fim desta temporada. Com isso, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin e Hoffenheim desejam contar com o jogador, mas a direção rossonera ainda não definiu o futuro de seu atleta.
Com apenas mais um ano de contrato, o valor do suíço está estipulado em 3 milhões de euros. Vale lembrar que ele já teve passagens pela Bundesliga, com a camisa do Wolfsburg. Foram cinco temporadas pelo clube, antes de chegar ao Milan em 2017.
Pelo Wolfsburg, o lateral conquistou uma Copa da Alemanha, na temporada 2014–15 e uma Supercopa da Alemanha em 2015. Já com a camisa rossonera foram 93 partidas e 4 gols. Por fim, nesta temporada, pelo PSV Eindhoven, disputou apenas 6 jogos, já com a seleção suíça foram 70 partidas e 8 tentos.

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