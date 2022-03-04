Três atletas da base de clube catarinense selecionados para intercâmbio no Hoffenheim-ALE

O zagueiro Gabriel Jesus, o volante Lucas Nunes e o atacante Bruno Branco, da equipe Sub-20 do Barra FC, de Balneário Camboriú (SC), embarcam para a Alemanha neste sábado (05). Os garotos participarão de um intercâmbio, de duas semanas, no time alemão TSG Hoffenheim.

Os atletas treinam na Base do Pescador há cerca de dois anos e, há alguns dias, foram convocados pelo treinador do grupo, Adem Karaca, para participar da imersão no Clube europeu. Eles serão acompanhados pelo técnico durante a viagem.

Durante o intercâmbio, os jovens brasileiros terão a oportunidade de conhecer a estrutura de formação de atletas e serão inseridos no dia-a-dia da Academia TSG. Eles também passarão por testes de desempenho e análise, cognitivos e de habilidades com uso de tecnologia de ponta. Também faz parte do cronograma treinamentos com as equipes do Clube alemão e passeios culturais pela região. No dia 12 de março, assistirão a partida entre Hoffenheim e Bayern de Munique, pela Bundesliga.O zagueiro Gabriel Jesus, 15 anos, nasceu em Monte Azul Paulista (SP). O atleta disse que nunca tinha imaginado sair do Brasil aos 15 anos.

-Estou focado, pois será uma boa experiência. Sei que, se continuar me dedicando, eu terei outras chances. Mas neste momento, essa é a oportunidade da minha vida. Não é todo dia que aparece uma oportunidade dessa. E eu vou agarrar ela como se fosse a única- garantiu o adolescente.

O meia Lucas Nunes é natural de Cuiabá (MT) e tem 16 anos. Em 2022 ele foi chamado para integrar a equipe profissional e entrou na partida contra o Juventus.

-Eu não imaginava isso tudo acontecendo. Eu cheguei aqui no Barra FC, uma semana antes do início da pandemia. Fiz bons treinos, me destaquei e apareceu essa oportunidade nesse ano. Eu levo isso de aprendizado, que nunca posso desistir dos meus sonhos- comentou o atleta.

O atacante Bruno Branco, 16 anos, veio de Santa Maria (RS).

-É um grande passo na minha vida. Agora, sábado, eu estarei indo para a Alemanha. Eu nunca imaginei que estaria indo para a Alemanha com apenas 16 anos. Era um sonho desde pequeno, estou muito feliz. Quero aprender muito lá, fazer bons treinos, mostrar o meu futebol-disse o garoto.

Os três garotos chegaram ao Barra FC pouco antes do início da pandemia. Além de treinarem com o grupo profissional nesta temporada, foram semifinalistas do Campeonato Catarinense da Série A Sub-17, em 2021. O grupo estreou na competição como convidado e teve uma participação positiva.

Para o treinador, o intercâmbio será uma grande oportunidade para os atletas mostrarem a qualidade e o resultado do trabalho feito com a Base do Barra FC.

-Além disso, vão conhecer a cultura, a rotina e o que os atletas fazem para melhorar a cada dia mais, trazendo esses valores tanto culturais, quanto para a vida- observou Karaca.