Tréllez volta a ser relacionado e é novidade do São Paulo no Equador

O colombiano Santiago Tréllez voltou a ser relacionado pelo técnico Fernando Diniz para uma partida do São Paulo. Sem participar de uma partida oficial desde o dia 8 de março, o centroavante viaja com a delegação do são-paulina para Quito, no Equador, e será opção da comissão técnica para o jogo contra a LDU, terça-feira, pela Copa Libertadores.

Desde seu retorno ao São Paulo, em fevereiro deste ano, Tréllez esteve em campo em apenas 33 minutos - no jogo contra o Guarani, pelo Paulistão. No entanto, como o Tricolor não terá Luciano, suspenso por mais dois jogos na Copa Libertadores, Fernando Diniz optou por dar uma oportunidade ao colombiano. A tendência é de que ele fique no banco de reservas e possa ser utilizado ao longo da partida em Quito.Importante lembrar que o São Paulo terá seis desfalques para o jogo da próxima terça-feira. Além do suspenso Luciano, o Tricolor não poderá contar com Walce, Rojas, Daniel Alves e Liziero - todos sob os cuidados do departamento médico. O lateral Juanfran viajou para a Espanha de última hora para resolver problemas pessoais e também não joga no Equador.