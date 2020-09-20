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futebol

Tréllez volta a ser relacionado e é novidade do São Paulo no Equador

Centroavante colombiano estava encostado no elenco tricolor, mas foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para o jogo da próxima terça, contra a LDU, pela Libertadores...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 15:44

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 15:44
Crédito: Tréllez deve ser opção no banco de reservas do São Paulo (Fellipe Lucena
O colombiano Santiago Tréllez voltou a ser relacionado pelo técnico Fernando Diniz para uma partida do São Paulo. Sem participar de uma partida oficial desde o dia 8 de março, o centroavante viaja com a delegação do são-paulina para Quito, no Equador, e será opção da comissão técnica para o jogo contra a LDU, terça-feira, pela Copa Libertadores.
Desde seu retorno ao São Paulo, em fevereiro deste ano, Tréllez esteve em campo em apenas 33 minutos - no jogo contra o Guarani, pelo Paulistão. No entanto, como o Tricolor não terá Luciano, suspenso por mais dois jogos na Copa Libertadores, Fernando Diniz optou por dar uma oportunidade ao colombiano. A tendência é de que ele fique no banco de reservas e possa ser utilizado ao longo da partida em Quito.Importante lembrar que o São Paulo terá seis desfalques para o jogo da próxima terça-feira. Além do suspenso Luciano, o Tricolor não poderá contar com Walce, Rojas, Daniel Alves e Liziero - todos sob os cuidados do departamento médico. O lateral Juanfran viajou para a Espanha de última hora para resolver problemas pessoais e também não joga no Equador.
Terceiro colocado do Grupo D da Copa Libertadores, com quatro pontos ganhos em nove disputados, o São Paulo vai para o Equador pressionado. O duelo com a LDU acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), e pode ser decisivo para os planos do Tricolor na competição continental.

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