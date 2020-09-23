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futebol

Tréllez não joga a toalha: 'Temos time para ganhar na Argentina'

Atacante entrou na segunda etapa e marcou o segundo gol do São Paulo no jogo. Colombiano admitiu começo ruim da equipe no Equador, mas confia na classificação...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 23:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 23:51
Crédito: STAFF Conmebol
O São Paulo perdeu de 4 a 2 para a LDU, em Quito, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e se complicou ainda mais na briga pela classificação. Uma das poucas surpresas boas da equipe foi o desempenho do atacante Tréllez, que não jogava desde março, entrou no segundo tempo e fez um dos gols do Tricolor.
Na saída de campo, o atacante admitiu o começo de jogo ruim do São Paulo, mas não jogou a toalha para a classificação da equipe às oitavas de final da Libertadores.
- Tínhamos que controlar melhor o primeiro tempo. Eles fizeram dois gols rápidos, depois tivemos que correr atrás do marcador. Temos equipe para ganhar em Buenos Aires - disse o atacante à Conmebol TV.
O São Paulo encara o River Plate, em Buenos Aires, na próxima rodada, precisando vencer para se manter vivo na competição.

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