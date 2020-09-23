Tréllez não joga a toalha: 'Temos time para ganhar na Argentina'

Crédito: STAFF Conmebol

O São Paulo perdeu de 4 a 2 para a LDU, em Quito, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e se complicou ainda mais na briga pela classificação. Uma das poucas surpresas boas da equipe foi o desempenho do atacante Tréllez, que não jogava desde março, entrou no segundo tempo e fez um dos gols do Tricolor.

Na saída de campo, o atacante admitiu o começo de jogo ruim do São Paulo, mas não jogou a toalha para a classificação da equipe às oitavas de final da Libertadores.

- Tínhamos que controlar melhor o primeiro tempo. Eles fizeram dois gols rápidos, depois tivemos que correr atrás do marcador. Temos equipe para ganhar em Buenos Aires - disse o atacante à Conmebol TV.