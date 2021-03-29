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futebol

Treinos e apresentações: semana do São Paulo promete ser agitada

Ainda sem saber quando voltará a jogar no estadual, Tricolor tem a programação repleta de treinamentos no CT da Barra Funda e também possíveis apresentações de reforços...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 10:35

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 10:35
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Nesta semana, o São Paulo tem a programação cheia de treinamentos para a comissão técnica de Hernán Crespo colocar cada vez mais o seu estilo de jogo no elenco. Ainda sem saber quando voltará a jogar pelo Campeonato Paulista, devido à paralisação por conta da pandemia, o Tricolor usa o tempo para os treinos.
>> Veja golaços de Eder jogando no futebol italiano
Os jogadores do elenco treinarão todos os dias da semana no período da manhã no CT da Barra Funda, a princípio, para o confronto diante de Palmeiras ou Ituano, dependendo do que a Federação Paulista e os clubes decidirem.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Além dos treinamentos com o elenco, a semana pode ser de anúncios e apresentações de alguns reforços. Os meias Benítez e William, que já treinam com o elenco, ainda aguardam alguns documentos para serem anunciados pelo clube. Isso deve ocorrer nos próximos dias. Já o atacante Éder, que foi anunciado na última sexta-feira, deve ser apresentado ainda nesta semana como novo atacante do São Paulo. Ao site oficial do clube, ele elogiou o trabalho de Crespo e falou sobre sua chegada ao Tricolor paulista.

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