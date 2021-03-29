Treinos e apresentações: semana do São Paulo promete ser agitada

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Nesta semana, o São Paulo tem a programação cheia de treinamentos para a comissão técnica de Hernán Crespo colocar cada vez mais o seu estilo de jogo no elenco. Ainda sem saber quando voltará a jogar pelo Campeonato Paulista, devido à paralisação por conta da pandemia, o Tricolor usa o tempo para os treinos.

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Os jogadores do elenco treinarão todos os dias da semana no período da manhã no CT da Barra Funda, a princípio, para o confronto diante de Palmeiras ou Ituano, dependendo do que a Federação Paulista e os clubes decidirem.