Treinos e apresentação: São Paulo inicia segunda semana sem jogos

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A semana promete ser agitada no São Paulo, mesmo sem partidas a serem disputadas. O time comandado por Hernán Crespo continuará a preparação para a volta dos jogos, contra o Fluminense, no dia 12 de setembro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na primeira semana, o elenco do São Paulo passou por avaliações físicas individuais, realizou trabalhos técnicos e táticos e foi reforçado com a presença do volante uruguaio Gabriel, que foi apresentado na última sexta-feira como novo camisa 15 do Tricolor.

Além disso, o São Paulo também disputou um jogo-treino contra o São Bernardo, que terminou empatado em 1 a 1, com gol de Galeano. Gabriel participou do segundo tempo da partida.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Nesta semana, a expectativa é que a preparação física e técnica continue e novamente com uma cara nova. O atacante Jonathan Calleri deve ser apresentado na quarta-feira e iniciar os trabalhos com bola junto com o restante do elenco são-paulino.

Vale destacar que, no último sábado (4), Calleri esteve no CT da Barra Funda juntamente com Rigoni, Benítez, Gabriel e Marquinhos. O quarteto realizou exercícios físicos a fim de aprimorar a forma física, que vem sendo foco da comissão técnica, já que o São Paulo sofre com lesões nesta temporada.