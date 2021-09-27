Treino do São Paulo é focado em recuperação; parte do elenco folga

A segunda-feira foi 'diferente' para o São Paulo no CT da Barra Funda. Os jogadores que estão se recuperando de lesões e em transição física treinaram no centro de treinamento, enquanto o restante do elenco esteve de folga. Jogadores como Rojas, Orejuela e William continuaram a recuperação, assim como o goleiro Thiago Couto. A semana será cheia para o Tricolor trabalhar de olho no duelo contra a Chapecoense, no próximo domingo (3), às 16h, na Arena Condá.
A outra parte do elenco, que jogou no empate diante do Atlético-MG, teve essa segunda-feira de folga. Os jogadores se reapresentam na terça-feira para começarem os trabalhos de olho na equipe catarinense.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo está na 13ª colocação, com 27 pontos, quatro acima do Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento.