Treino do São Paulo é focado em recuperação; parte do elenco folga

A segunda-feira foi 'diferente' para o São Paulo no CT da Barra Funda. Os jogadores que estão se recuperando de lesões e em transição física treinaram no centro de treinamento, enquanto o restante do elenco esteve de folga. Jogadores como Rojas, Orejuela e William continuaram a recuperação, assim como o goleiro Thiago Couto. A semana será cheia para o Tricolor trabalhar de olho no duelo contra a Chapecoense, no próximo domingo (3), às 16h, na Arena Condá.