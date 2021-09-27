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Treino do São Paulo é focado em recuperação; parte do elenco folga

Alguns jogadores realizam transição física, enquanto maior parte do elenco teve mais um dia de descanso nesta segunda. Time só joga no próximo domingo, contra a Chapecoense...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 14:13

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 14:13
Crédito: Felipe Espindola / saopaulofc
A segunda-feira foi 'diferente' para o São Paulo no CT da Barra Funda. Os jogadores que estão se recuperando de lesões e em transição física treinaram no centro de treinamento, enquanto o restante do elenco esteve de folga. Jogadores como Rojas, Orejuela e William continuaram a recuperação, assim como o goleiro Thiago Couto. A semana será cheia para o Tricolor trabalhar de olho no duelo contra a Chapecoense, no próximo domingo (3), às 16h, na Arena Condá.
A outra parte do elenco, que jogou no empate diante do Atlético-MG, teve essa segunda-feira de folga. Os jogadores se reapresentam na terça-feira para começarem os trabalhos de olho na equipe catarinense.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo está na 13ª colocação, com 27 pontos, quatro acima do Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento.

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