Treino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives Matter

Desde a brutalidade policial que causou a morte de George Floyd, vários atletas de alto nível se manifestaram. Jadon Sancho e Hakimi marcaram na vitória do Borussia Dortmund neste domingo e também demonstraram apoio. Além deles, LeBron James, Michael Jordan, entre outros craques. O Liverpool foi o primeiro time da Premier League a fazer um ato coletivo de apoio ao movimento.

"Isso é muito mais profundo do que apenas apontar quem fica quieto e quem está falando. Infelizmente para nós, pessoas negras / pardas, etc, essa é uma vida real e uma ocorrência diária de muitas maneiras diferentes. Por anos e gerações, gritamos por mudanças e para sermos ouvidos. ainda assim a dor continua... Todos nós já mostramos filmes como Roots, todos vimos filmes como Boyz no bairro, onde essa realidade é coberta e exibida. Ainda estamos vivendo esses filmes na vida real. Hoje em 2020. Isso vai além de apenas #JusticeForGeorgeFloyd , precisamos de justiça para nós como seres humanos. Não queremos privilégios especiais. Um campo de jogo nivelado é tudo pelo que estamos chorando, para sempre. Ouça nos. #BlackLivesMatter".E MAIS:Payet se recusa a reduzir salários: 'Tenho compromissos financeiros'Agente de Coutinho garante que brasileiro quer voltar à InglaterraApós venda de Icardi, Inter de Milão planeja duas jovens contrataçõesSamuel espera futebol dos Emirados Árabes retornando para encerrar temporada no paísHistórico zagueiro do Milan diz que Messi é melhor do que MaradonaReino Unido pode receber times estrangeiros sem realizar quarentena E MAIS: