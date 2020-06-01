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futebol

Treino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives Matter

Após a morte de George Floyd, muitos atletas ao redor do mundo tiveram a mesma atitude...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2020 às 14:40

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 14:40

Crédito: Divulgação
A equipe do Liverpool fez um gesto de solidariedade ao movimento "Black Lives Matter", que reitera que a vida dos negros importam, durante seu treinamento em Anfield nesta segunda-feira.
Os jogadores se ajoelharam ao redor do círculo central, de frente para a câmera mais alta. Alguns jogadores vestiam vermelho e outros preto.
Desde a brutalidade policial que causou a morte de George Floyd, vários atletas de alto nível se manifestaram. Jadon Sancho e Hakimi marcaram na vitória do Borussia Dortmund neste domingo e também demonstraram apoio. Além deles, LeBron James, Michael Jordan, entre outros craques. O Liverpool foi o primeiro time da Premier League a fazer um ato coletivo de apoio ao movimento.
O jovem atacante do Liverpool, Rhian Brewster, que está emprestado em Swansea, twittou em apoio ao movimento:
"Isso é muito mais profundo do que apenas apontar quem fica quieto e quem está falando. Infelizmente para nós, pessoas negras / pardas, etc, essa é uma vida real e uma ocorrência diária de muitas maneiras diferentes. Por anos e gerações, gritamos por mudanças e para sermos ouvidos. ainda assim a dor continua... Todos nós já mostramos filmes como Roots, todos vimos filmes como Boyz no bairro, onde essa realidade é coberta e exibida. Ainda estamos vivendo esses filmes na vida real. Hoje em 2020. Isso vai além de apenas #JusticeForGeorgeFloyd , precisamos de justiça para nós como seres humanos. Não queremos privilégios especiais. Um campo de jogo nivelado é tudo pelo que estamos chorando, para sempre. Ouça nos. #BlackLivesMatter".E MAIS:Payet se recusa a reduzir salários: 'Tenho compromissos financeiros'Agente de Coutinho garante que brasileiro quer voltar à InglaterraApós venda de Icardi, Inter de Milão planeja duas jovens contrataçõesSamuel espera futebol dos Emirados Árabes retornando para encerrar temporada no paísHistórico zagueiro do Milan diz que Messi é melhor do que MaradonaReino Unido pode receber times estrangeiros sem realizar quarentena E MAIS:

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