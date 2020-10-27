Treinando separado, Kondogbia aguarda oferta do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid corre contra o tempo para fechar a contratação de Geoffrey Kondogbia. De acordo com o "Mundo Deportivo", o clube tem até o dia 5 de novembro para fechar com o volante, que não quer permanecer no Valencia.Kondogbia teve problemas com o presidente do Valencia, Anil Murthy, e o criticou nas redes sociais, dizendo que o havia enganado e também aos torcedores. Desde então, o volante segue treinando afastado, mas a assessoria do clube garante que é devido à problemas musculares.