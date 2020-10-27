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futebol

Treinando separado, Kondogbia aguarda oferta do Atlético de Madrid

Volante teve problemas com o presidente do Valencia, mas a assessoria
do clube garante que são problemas musculares...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 15:54

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 15:54
Crédito: Divulgação/Valencia
O Atlético de Madrid corre contra o tempo para fechar a contratação de Geoffrey Kondogbia. De acordo com o "Mundo Deportivo", o clube tem até o dia 5 de novembro para fechar com o volante, que não quer permanecer no Valencia.Kondogbia teve problemas com o presidente do Valencia, Anil Murthy, e o criticou nas redes sociais, dizendo que o havia enganado e também aos torcedores. Desde então, o volante segue treinando afastado, mas a assessoria do clube garante que é devido à problemas musculares.
O volante já perdeu duas semanas de treinamentos e duas partidas do Campeonato Espanhol. Nesta semana, Kondogbia ainda não treinou com a equipe. Javi Gracia, treinador do clube, assumiu que não sabe o que acontecerá com o jogador.
- O que vai acontecer quando ele estiver recuperado? Não sei. Espero que ele seja um jogador tão importante como tem sido até agora, que se resolva logo para estar disponível.

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