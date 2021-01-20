Treinando no Brasil, Leo Jabá traça planos para 2021 e se diz pronto para voltar aos gramados

O atacante Léo Jabá acha que está próximo do seu ápice físico e técnico após um período de treinamentos no Brasil neste começo de ano. Recuperado e de volta aos gramados desde o último ano, o atleta projeta um 2021 diferente e a sua preparação física é determinante para isso. Sob os cuidados do fisioterapeuta Rodrigo Bergenthal no Brasil, o atleta se sente preparado e pronto para voltar a jogar.Com apenas 22 anos de idade, Leo Jabá é considerado uma das grandes revelações do Corinthians nos últimos anos. Saiu do clube ainda jovem e está na sua terceira temporada no clube grego. Por lá foi comandado por Abel Ferreira, que hoje é técnico, curiosamente, do Palmeiras. Depois da experiência de 2020, o jogador traçou planos e metas individuais para este ano e tudo começa pelos treinamentos feitos no Brasil.