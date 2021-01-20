Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Treinando no Brasil, Leo Jabá traça planos para 2021 e se diz pronto para voltar aos gramados
futebol

Treinando no Brasil, Leo Jabá traça planos para 2021 e se diz pronto para voltar aos gramados

Revelado no Corinthians, atacante se recupera de lesão para retornar ao PAOK...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 00:29

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 00:29

Crédito: Arquivo Pessoal
O atacante Léo Jabá acha que está próximo do seu ápice físico e técnico após um período de treinamentos no Brasil neste começo de ano. Recuperado e de volta aos gramados desde o último ano, o atleta projeta um 2021 diferente e a sua preparação física é determinante para isso. Sob os cuidados do fisioterapeuta Rodrigo Bergenthal no Brasil, o atleta se sente preparado e pronto para voltar a jogar.Com apenas 22 anos de idade, Leo Jabá é considerado uma das grandes revelações do Corinthians nos últimos anos. Saiu do clube ainda jovem e está na sua terceira temporada no clube grego. Por lá foi comandado por Abel Ferreira, que hoje é técnico, curiosamente, do Palmeiras. Depois da experiência de 2020, o jogador traçou planos e metas individuais para este ano e tudo começa pelos treinamentos feitos no Brasil.
Pelo PAOK, Léo Jabá acumula 50 partidas e 18 participações diretas em gols - sendo 11 assistências e sete gols anotados pela equipe grega. O atacante foi o grande nome na conquista do Campeonato Grego de 2018/19, título que acabou com um jejum de 34 anos da equipe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados