Treinamentos e apresentações: veja como deve ser a semana do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

A semana do São Paulo promete ser bastante agitada, tanto pelos treinamentos quanto como possíveis novidades durante os próximos dias. Com os jogos do Paulistão parados devido ao agravamento da pandemia de Covid-19, o Tricolor treina para estar preparado quando o estadual voltar.

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Segundo divulgado pelo clube, o elenco são-paulino treinará até sexta-feira no CT da Barra Funda, fazendo o treinamento de hoje no período da tarde e os demais no horário da manhã, como vem realizando a comissão técnica.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Há ainda a possibilidade de apresentações e anúncios oficiais. O novo técnico do Sub-20, o ex-meia Alex, deve ser apresentado nesta segunda-feira, de acordo com o diretor do São Paulo, Carlos Belmonte. Alex deve começar a trabalhar nesta semana com o elenco. Quem também pode ser anunciado é o meia Benítez. A sua chegada foi acertada há pelo menos dez dias, mas o anúncio oficial não ocorreu por uma questão: burocracia. O São Paulo aguarda a chegada de alguns documentos restantes para fazer o anúncio. No entanto, apesar da demora, não há risco da negociação ser cancelada.