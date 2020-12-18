Treinadora da Ferroviária mostra otimismo para final do Paulistão Feminino: 'Confio no meu grupo'

Crédito: Millena Cravo/Ferroviária

A Ferroviária recebe o Corinthians, em casa, no próximo domingo, às 11h. As equipes disputam, na Arena da Fonte Luminosa, o segundo e decisivo jogo pelo título do Campeonato Paulista Feminino de 2020.

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Na ida, o Corinthians venceu por 3 a 1, na Arena Barueri. Entretanto, a treinadora das Guerreiras Grenás demonstrou confiança nas suas atletas e falou sobre o pensamento para o último jogo do torneio.

- Estamos otimistas em buscar o resultado e o título. Confio no meu grupo, na qualidade de todas as atletas e no esforço que fizemos durante a temporada. A disputa ainda está em aberto, somos uma equipe que não desiste e que vai dar o máximo para trazer esse troféu para casa - disse

A Ferroviária decide o confronto em casa pela melhor campanha, e apesar da ausência de torcida, poderá exercer o mando de campo em um jogo importante. Tatiele falou também sobre a semana de preparação antes da final e a mentalidade para a partida.

- É uma semana importantíssima, com muita dedicação, empenho e entrega, de treinos fortes. Vejo um elenco e uma comissão muito focados, todos pensando no mesmo objetivo. Vamos lutar até o fim por esse conquista que é importantíssima pra todos nós - finalizou