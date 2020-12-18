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Treinadora da Ferroviária mostra otimismo para final do Paulistão Feminino: 'Confio no meu grupo'

Apesar da derrota por 3 a 1 para o Corinthians no jogo de ida, Tatiele mantém a confiança para a partida de volta, que será disputada na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 12:34

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 12:34

Crédito: Millena Cravo/Ferroviária
A Ferroviária recebe o Corinthians, em casa, no próximo domingo, às 11h. As equipes disputam, na Arena da Fonte Luminosa, o segundo e decisivo jogo pelo título do Campeonato Paulista Feminino de 2020.
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Na ida, o Corinthians venceu por 3 a 1, na Arena Barueri. Entretanto, a treinadora das Guerreiras Grenás demonstrou confiança nas suas atletas e falou sobre o pensamento para o último jogo do torneio.
- Estamos otimistas em buscar o resultado e o título. Confio no meu grupo, na qualidade de todas as atletas e no esforço que fizemos durante a temporada. A disputa ainda está em aberto, somos uma equipe que não desiste e que vai dar o máximo para trazer esse troféu para casa - disse
A Ferroviária decide o confronto em casa pela melhor campanha, e apesar da ausência de torcida, poderá exercer o mando de campo em um jogo importante. Tatiele falou também sobre a semana de preparação antes da final e a mentalidade para a partida.
- É uma semana importantíssima, com muita dedicação, empenho e entrega, de treinos fortes. Vejo um elenco e uma comissão muito focados, todos pensando no mesmo objetivo. Vamos lutar até o fim por esse conquista que é importantíssima pra todos nós - finalizou
A segunda partida entre Ferroviária e Corinthians acontece neste domingo, às 11h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

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