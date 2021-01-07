Treinador vitorioso na base do Ceará recebe sondagens de outros clubes da Série A

Crédito: Divulgação/Ceará

O técnico Daniel Rocha, que fez parte da comissão técnica de todas as categorias de base do Ceará desde o sub-13 até o sub-20, está sendo sondado por outros clubes da Série A do Brasileirão. O treinador está no Vozão desde 2014, com uma breve passagem pelo Santa Cruz-CE no segundo semestre de 2016. Aos 33 anos de idade, Daniel já trabalhou como analista de desempenho, auxiliar técnico e treinador e, independentemente da categoria que ele atuava, conquistou títulos com o Ceará.

Bicampeão Cearense nas categorias Sub-13 e Sub-17, sendo eleito o melhor técnico nos quatro torneios, Daniel também foi Campeão Cearense nas categorias sub-15 e sub-20, além de um Tricampeonato da Copa Seromo Sub-17, novamente sendo o melhor treinador da competição em todas as oportunidades. Torneios regionais também entram no currículo do multicampeão, como a Copa Água Branca, a Copa Carpina e a Supercopa Natal.

São 14 títulos conquistados, o que faz de Daniel Rocha o técnico com a maior quantidade de troféus da história do Estado do Ceará, além de oito prêmios de melhor treinador da competição.