Treinador vitorioso na base do Ceará recebe sondagens de outros clubes da Série A

O técnico Daniel Rocha, que fez parte da comissão técnica de todas as categorias de base do Ceará desde o sub-13 até o sub-20, está sendo sondado por outros clubes da Série A do Brasileirão. O treinador está no Vozão desde 2014, com uma breve passagem pelo Santa Cruz-CE no segundo semestre de 2016. Aos 33 anos de idade, Daniel já trabalhou como analista de desempenho, auxiliar técnico e treinador e, independentemente da categoria que ele atuava, conquistou títulos com o Ceará.
Bicampeão Cearense nas categorias Sub-13 e Sub-17, sendo eleito o melhor técnico nos quatro torneios, Daniel também foi Campeão Cearense nas categorias sub-15 e sub-20, além de um Tricampeonato da Copa Seromo Sub-17, novamente sendo o melhor treinador da competição em todas as oportunidades. Torneios regionais também entram no currículo do multicampeão, como a Copa Água Branca, a Copa Carpina e a Supercopa Natal.
São 14 títulos conquistados, o que faz de Daniel Rocha o técnico com a maior quantidade de troféus da história do Estado do Ceará, além de oito prêmios de melhor treinador da competição.
Se tratando de competições nacionais, Daniel chegou às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 em 2019, que acabou se tornando o melhor resultado do Vozão desde 2008, ano em que a competição foi criada.