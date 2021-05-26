Treinador que 'lançou' Douglas Costa pede calma a torcedor do Grêmio no retorno

A euforia da torcida do Grêmio para ver o quanto antes Douglas Costa em campo no seu retorno ao clube é tão esperada quanto digna de certo temor por uma possível demora de readaptação ao futebol brasileiro deixar certo tom de frustração.>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultadosPensando justamente nesse cenário, o técnico Celso Roth (responsável por promover a estreia dentre os profissionais do jogador), em entrevista dada ao portal 'ge', afirmou que o mais importante para os torcedores do Imortal é terem calma e respeitar o processo.

- Por incrível que pareça, vou dizer para ter calma, algo que a torcida não tem. O Douglas é um grande jogador, ninguém tem dúvida. Técnica é excelente e, fisicamente, tem uma potência enorme. Mas não é da noite para o dia que ele vai entrar no time e dar resultado. Ele vai ajudar o Grêmio. Será protagonista? É o que muitos esperam. Tomara que seja. Mas calma, porque o futebol não é um jogador só, é coletivo - afirmou.

Em palavras mais direcionadas ao atleta hoje com 30 anos de idade, ele entende que o mais importante é que ele desfrute a oportunidade de estar de volta e que "seja feliz". Algo que afetará, diretamente, o seu poder de decisão com a camisa tricolor: