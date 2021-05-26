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futebol

Treinador que 'lançou' Douglas Costa pede calma a torcedor do Grêmio no retorno

Quem dirigia o Imortal no ano de 2008, período em que o jogador deu seus primeiros passos como profissional, foi Celso Roth...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 15:08

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 15:08
A euforia da torcida do Grêmio para ver o quanto antes Douglas Costa em campo no seu retorno ao clube é tão esperada quanto digna de certo temor por uma possível demora de readaptação ao futebol brasileiro deixar certo tom de frustração.>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultadosPensando justamente nesse cenário, o técnico Celso Roth (responsável por promover a estreia dentre os profissionais do jogador), em entrevista dada ao portal 'ge', afirmou que o mais importante para os torcedores do Imortal é terem calma e respeitar o processo.
- Por incrível que pareça, vou dizer para ter calma, algo que a torcida não tem. O Douglas é um grande jogador, ninguém tem dúvida. Técnica é excelente e, fisicamente, tem uma potência enorme. Mas não é da noite para o dia que ele vai entrar no time e dar resultado. Ele vai ajudar o Grêmio. Será protagonista? É o que muitos esperam. Tomara que seja. Mas calma, porque o futebol não é um jogador só, é coletivo - afirmou.
Em palavras mais direcionadas ao atleta hoje com 30 anos de idade, ele entende que o mais importante é que ele desfrute a oportunidade de estar de volta e que "seja feliz". Algo que afetará, diretamente, o seu poder de decisão com a camisa tricolor:
- Recado direto e reto: que seja feliz. O Grêmio vai contar com um jogador feliz. Quando um jogador está feliz, ninguém segura. Às vezes as pessoas não entendem. Jogador deixa de ganhar financeiramente para vir e tal. Mas chega um momento na vida que é muito importante ser feliz. Não falei com o Douglas, mas me parece que ele leva em conta a felicidade dele. Espero que Douglas e Grêmio se deem bem.Reprodução

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