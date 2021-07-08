Treinador Paulo César Gusmão ministrará curso para técnicos na CBF

Treinador com carreira vitoriosa, Paulo César Gusmão ministrará aulas do curso CBF Academy. O técnico que acumula passagens por diversos clubes do futebol nacional e também por alguns clubes do exterior, dará aulas no curso da licença A. PC Gusmão destacou que existe uma troca de informações muito boa dentro do curso.
- Essa não é a primeira vez que eu irei ministrar aulas no curso da CBF. Eu vou falar sobre as metodologias aplicadas no futebol. É sempre bom poder participar de cursos como esses, além de repassar informações, existe uma troca muito boa de ideias e isso sempre é importante. - disse.
Além de treinador, recentemente PC Gusmão trabalhou como coordenador técnico e foi importante na implantação de uma nova estrutura nas categorias de base do Vasco. Paulo César falou sobre a qualidade dos cursos que são aplicados pela CBF e destacou que os treinadores estrangeiros buscam a qualificação aqui no Brasil.
- Os cursos da CBF têm um nível muito bom. Todos os cursos são bem feitos e com profissionais capacitados. Existe uma procura muito grande pelos cursos e não somente de técnicos brasileiros, existem vários estrangeiros que buscam essa especialização aqui no Brasil. - concluiu.