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Treinador mira estadual após primeira vitória no comando do Botafogo-PB: 'Traz confiança'

Gerson Gusmão chegou recentemente ao clube paraibano e conquistou primeiro triunfo no último final de semana. Foi o segundo jogo do técnico no comando da equipe...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 13:31

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 13:31
Crédito: Divulgação/Botafogo-PB
O Botafogo-PB encerrou sua participação na Copa do Nordeste 2021 com uma vitória por 1 a 0 diante do Santa Cruz. O triunfo foi o primeiro do treinador Gerson Gusmão, que chegou ao clube recentemente.TABELA> Veja classificação e simulador do Paraibano-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 30 astros que jogaram por times do Nordeste e você não lembra
A partida foi apenas a segunda do profissional no comando da equipe, que havia empatado com o Confiança na estreia. O técnico falou da importância do resultado para o grupo e comentou os primeiros dias na nova equipe.
- Início de trabalho, ainda em fase de conhecimento de elenco e avaliação, características de atletas, funções que podem exercer. Estamos numa fase final desse processo, e é importante a vitória. Terminar com uma vitória numa competição que o clube não começou bem. Serve como motivação, uma confiança pros atletas - disse o treinador.O foco do clube agora está voltado para o Campeonato Paraibano, que tem início nessa semana. O Belo tem sua estreia marcada para a próxima quinta-feira, diante do Sousa, fora de casa.
Gerson falou também sobre o foco na competição e a importância que o estadual tem para a equipe.
- É uma competição que o clube precisa corresponder às expectativas da torcida, sabendo que o Paraibano tem suas particularidades, seus jogos complicados, principalmente fora de casa. Precisamos começar de uma forma boa, manter a regularidade durante toda a competição e chegar no objetivo que todos têm, que é conquistar o título - finalizou

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