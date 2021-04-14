Treinador mira estadual após primeira vitória no comando do Botafogo-PB: 'Traz confiança'

Crédito: Divulgação/Botafogo-PB

O Botafogo-PB encerrou sua participação na Copa do Nordeste 2021 com uma vitória por 1 a 0 diante do Santa Cruz. O triunfo foi o primeiro do treinador Gerson Gusmão, que chegou ao clube recentemente.TABELA> Veja classificação e simulador do Paraibano-2021 clicando aqui

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A partida foi apenas a segunda do profissional no comando da equipe, que havia empatado com o Confiança na estreia. O técnico falou da importância do resultado para o grupo e comentou os primeiros dias na nova equipe.

- Início de trabalho, ainda em fase de conhecimento de elenco e avaliação, características de atletas, funções que podem exercer. Estamos numa fase final desse processo, e é importante a vitória. Terminar com uma vitória numa competição que o clube não começou bem. Serve como motivação, uma confiança pros atletas - disse o treinador.O foco do clube agora está voltado para o Campeonato Paraibano, que tem início nessa semana. O Belo tem sua estreia marcada para a próxima quinta-feira, diante do Sousa, fora de casa.

Gerson falou também sobre o foco na competição e a importância que o estadual tem para a equipe.