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Treinador Marcus Dantas comemora novo desafio como coordenador técnico do União Serpense-POR

Treinador vai assumir nova função em equipe portuguesa fundada em 2019...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 11:49

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 11:49

Na última semana, o treinador Marcus Dantas foi apresentado em um projeto na Europa. O União Serpense, de Portugal, fundado em 2019, agora vai contar com o treinador no cargo de coordenador técnico da instituição. O técnico, que estava no America-RJ e já possui passagens no exterior, encara este novo desafio na carreira e mostra confiança.
- Estou muito feliz com esse novo desafio, é uma função nova que exercerei, mas acredito que podemos fazer um ótimo trabalho. O União Serpense é um clube bem estruturado e que está com nova gestão da empresa que também já patrocinou o glorioso Botafogo no RJ, através do seu diretor Alexandre Vilaça correspondente do banco BMG - comentou.
Vindo de dois títulos com a categoria de base do America-RJ, o técnico enxerga uma evolução na carreira. O profissional mostra altas expectativas neste futuro exercendo o cargo em terras portuguesas.
- É um grande desafio, mas também uma grande oportunidade, espero corresponder às expectativas do União Serpense e alcançar os objetivos traçados pelo clube - finalizou Marcus.
O União Serpense disputa a primeira divisão do campeonato Distrital de Beja, ocupando a 5ª colocação na tabela de classificação, e está nos playoffs de acesso no momento.
Crédito: (Foto:Divulgação

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