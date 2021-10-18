Treinador Luis Antônio Zaluar se despede de clube na Arábia Saudita: 'Ficam os grandes momentos vividos'

Crédito: Divulgação/Al-Akhdoud

O técnico brasileiro Luis Antônio Zaluar e o Al-Akhdoud encerraram o ciclo de trabalho que estava em sua terceira temporada. A equipe da Arábia Saudita foi campeã da Divisão 2 e conquistou o acesso à Divisão 1 sob o comando do brasileiro.Zaluar comandou a equipe em 57 partidas oficiais, com 61% de aproveitamento. Foram 30 vitórias, 14 empates e 13 derrotas no período à frente do clube de Najran.

A equipe disputou seis partidas da atual temporada, em que o clube está na Divisão 1 do futebol da Arábia Saudita, porém o treinador e o time decidiram seguir caminhos diferentes.

Luis Antônio Zaluar demonstrou gratidão ao se despedir de sua ex-equipe na Arábia Saudita.