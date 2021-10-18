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Treinador Luis Antônio Zaluar se despede de clube na Arábia Saudita: 'Ficam os grandes momentos vividos'

Treinador brasileiro fez trabalho que deu título e acesso históricos ao Al-Akhdoud, da Arábia Saudita
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LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 20:37

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 20:37

Crédito: Divulgação/Al-Akhdoud
O técnico brasileiro Luis Antônio Zaluar e o Al-Akhdoud encerraram o ciclo de trabalho que estava em sua terceira temporada. A equipe da Arábia Saudita foi campeã da Divisão 2 e conquistou o acesso à Divisão 1 sob o comando do brasileiro.Zaluar comandou a equipe em 57 partidas oficiais, com 61% de aproveitamento. Foram 30 vitórias, 14 empates e 13 derrotas no período à frente do clube de Najran.
A equipe disputou seis partidas da atual temporada, em que o clube está na Divisão 1 do futebol da Arábia Saudita, porém o treinador e o time decidiram seguir caminhos diferentes.
Luis Antônio Zaluar demonstrou gratidão ao se despedir de sua ex-equipe na Arábia Saudita.
- Nesses dois anos e meio de trabalho: um acesso, um título, além de jovens atletas negociados e lançados. Algumas perdas e decepções, mas ficam os grandes momentos vividos e o trabalho construído por todos que participaram do projeto. O retrato na parede do clube e o troféu conquistado são o legado da nossa passagem por aqui - disse.

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