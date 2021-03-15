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Treinador e presidente do Dínamo Zagreb são condenados na Croácia por fraude e desvio dinheiro no clube

Irmãos Zdravko Mamic e Zoran Mamic foram condenados na Croácia acusados de fraude fiscal e desvio de dinheiro recebido com a transferência de jogadores...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:48

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 16:48
Crédito: Alastair Grant / POOL / AFP
Nesta segunda-feira, os irmãos Zdravko Mamic e Zoran Mamic, presidente e treinador do Dínamo Zagreb, respectivamente, foram condenados pelo Supremo Tribunal da Croácia em acusação de fraude fiscal e desvio de dinheiro recebido com a transferência de jogadores.
Veja a tabela do InglêsUm escândalo financeiro abalou o início da semana do Dínamo Zagreb. Nesta segunda-feira, o clube croata viu o seu presidente e seu treinador serem condenados à prisão junto de mais um treinador por fraude fiscal e desvio de dinheiro recebido com a transferência de jogadores.
As vendas dos jogadores são de dois atletas que fizeram sucesso na Inglaterra, começando pelo meio-campista eleito Luka Modric, vendido pelo clube croata ao Tottenham, mas que hoje se encontra no Real Madrid, além da venda de Dejan Lovren, conhecido por sua passagem pelo Liverpool, ao Lyon. Ao todo, a imprensa croata diz que foram desviados 116 milhões de kunas, equivalente a 15,3 milhões de euros.
O presidente do clube, Zdravko Mamic, foi condenado a seis anos e seis meses de prisão e terá que pagar quase 7 milhões de euros, enquanto o seu irmão, o treinador Zoran Mamic, foi condenado a quatro anos e 11 meses de cadeia. Antigo dirigente, Damir Vrbanovic terá que cumprir três anos de detenção.
Zdravko Mamic fugiu para a Bósnia Herzegovina em 2018, e o país não tem acordo de extradição com a Croácia.
Nesta quinta-feira, o Dínamo Zagreb enfrenta o Tottenham pela partida de volta da Europa League, às 14:55h (de Brasília). Ainda não se sabe quem estará no banco de reservas da equipe croata.

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