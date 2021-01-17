Treinador e mais três jogadores do Porto testam positivo para Covid-19

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Foi anunciado neste domingo que três jogadores do Porto testaram positivo para Covid-19. O treinador Sérgio Conceição, o meia Sérgio Oliveira e os atacantes Luis Díaz e Evanilson souberam hoje do resultado, e agora terão que seguir os protocolos de isolamento.

Veja a tabela do PortuguêsOs testes feitos pelo elenco e pela comissão técnica do Porto foram feitos após o empate por 1-1 no clássico contra o Benfica. O clube não divulgou mais detalhes, apenas que os três jogadores e o treinador testaram positivo para Covid-19.