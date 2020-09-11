Treinador do Valencia reclama da falta de reforços: 'Estou desiludido'

Javi Gracia, novo treinador do Valencia, mostrou sua insatisfação com a direção do clube. Em entrevista coletiva, o comandante disse que lhe prometeram reforços, mas não cumpriram. - O elenco está enfraquecido, todos sabem disso. Cinco jogadores importantes saíram e, antes de eu ser contratado, me garantiram que os substitutos chegariam. Mas a temporada está quase começando e ainda nenhum deles chegou. Estou desiludido, não sei se é por razões financeiras ou outra coisa. Ainda há tempo, mas é triste que um clube como o Valencia não possa chegar ao nível a que devia - disse.