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futebol

Treinador do Valencia reclama da falta de reforços: 'Estou desiludido'

Javi Gracia assumiu o clube nesta temporada e revelou
que a direção havia prometido contratações...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 15:17

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 15:17
Crédito: Divulgação / La Liga
Javi Gracia, novo treinador do Valencia, mostrou sua insatisfação com a direção do clube. Em entrevista coletiva, o comandante disse que lhe prometeram reforços, mas não cumpriram. - O elenco está enfraquecido, todos sabem disso. Cinco jogadores importantes saíram e, antes de eu ser contratado, me garantiram que os substitutos chegariam. Mas a temporada está quase começando e ainda nenhum deles chegou. Estou desiludido, não sei se é por razões financeiras ou outra coisa. Ainda há tempo, mas é triste que um clube como o Valencia não possa chegar ao nível a que devia - disse.
Do elenco da última temporada, o Valencia não conta mais com Rodrigo, Ferran Torres, Parejo, Coquelin e Florenzi.

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