Treinador do Taubaté, Douglas Leite comenta expectativas para o início do Paulista A-2

O Taubaté se prepara para o começo do Campeonato Paulista da Série A-2. O técnico Douglas Leite falou sobre o que espera da equipe do interior na competição estadual. O time estreia contra o Oeste, no dia 26 de janeiro. - As expectativas são as melhores possíveis. Montamos uma equipe competitiva e com atletas que vem demonstrando comprometimento e uma aceitação muito boa ao trabalho. Temos tudo para conseguir resultados positivos e fazer um excelente ano aqui no clube - afirmou.

Douglas avaliou a dificuldade do primeiro duelo da equipe, ante o Oeste:

- O Oeste vem muito forte para a competição e sabemos que será um jogo dificílimo, mas também temos uma boa equipe. Jogando em casa, diante do nosso torcedor, vamos buscar a vitória a todo instante - disseAos 44 anos, Douglas Leite desponta como um técnico promissor no futebol brasileiro. Com passagens por Luziense, Castanhal e Icasa, Douglas - atualmente no Taubaté - avaliou seu trabalho até aqui.

- O trabalho tem repercutido bem porque o treinador precisa de respaldo e confiança. Encontro esse ambiente aqui no Taubaté e é muito importante não desperdiçar a oportunidade de implantar ideias e conceitos que acredito e que tenho como filosofia. Agora é buscar transformar tudo isso em resultado. Assistir jogos, estudar o que tem sido proposto a nível nacional e internacional, é praticamente uma obrigação do treinador. De resto, cabe a nós interpretarmos as ideias e analisar se conseguimos implantar dentro da nossa realidade - finalizou.