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futebol

Treinador do Sub-20 do São Paulo anuncia sua saída do clube

Orlando Ribeiro fez um anúncio por meio de uma publicação em sua conta no Instagram...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 18:02

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:02

Crédito: Reprodução/ Instragram @orlandoribeiroo
Em uma publicação em sua conta no Instagram, o treinador Orlando Ribeiro anunciou, na última terça-feira (16), a sua saída do Sub-20 do São Paulo, depois de mais de 10 anos nas categorias de base do Tricolor.E no profissional? Veja a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro!
Com passagens pelo Sub-15, Sub-17 e pelo Sub-20, o técnico conquistou campeonatos estaduais e foi duas vezes campeão da taça BH. Sua última conquista comandando os meninos de Cotia foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019.
Com a recente demissão de Fernando Diniz, foi montada uma comissão com profissionais da base do clube para assumir o profissional. Marcos Vizolli foi escolhido como o treinador e o professor Menta, do sub-17, como assistente.
A comissão treinará o Tricolor até o final do Campeonato Brasileiro e, depois, o comando da equipe ficará com o argentino Hernán Crespo, que foi contratado por dois anos pelo São Paulo.Com a chegada de Crespo e a saída de Orlando Ribeiro, existe uma tendência de que Menta suba para o Sub-20 e Vizolli siga fazendo parte da equipe do profissional.
Ainda não foram revelados os motivos da saída de Orlando Ribeiro.

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