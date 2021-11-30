Treinador do São José sub-20 exalta grupo e invencibilidade no Gaúcho

O São José sub-20 vive ótima fase no Campeonato Gaúcho da categoria. Comandado por Gabriel Carvalho, o time confirmou a liderança do Grupo D, com 25 pontos, sendo sete vitórias e quatro empates.

Gabriel Carvalho explicou o bom momento vivido pelo São José, a invencibilidade e exaltou a equipe. A última vítima foi o Grêmio, que foi derrotado por 3 a 2, no Francisco Noveletto.

- Temos conseguido manter um bom nível de concentração nos jogos, aliado a um entendimento e comprometimento tático privilegiado dos nossos atletas. Conseguimos algumas mudanças de cenários dentro do próprio jogo que são muito interessantes. Também temos um plantel muito equilibrado e qualificado tecnicamente que nos traz boas opções de trocas para mantermos nível e intensidade nos jogos - falou o treinador.Garantido na próxima fase do Gaúcho, o treinador do São José mantém os pés no chão e citou outros objetivos na competição.

- Vamos manter o trabalho com humildade, como fizemos até agora, buscando passo a passo ir vencendo cada jogo, com muito respeito e estudo dos adversários, para consequentemente também irmos avançando na competição. O nosso trabalho é sempre voltado primeiramente para a formação destes atletas e a competição nos dá uma boa referência da competitividade e da evolução individual do jogador que em breve estará no profissional do clube. Mais do que a meta do Gauchão, temos como meta a promoção destes atletas - disse.

O próximo adversário é o Ivoti, neste sábado, às 15h30, no estádio dos Eucaliptos. O adversário é o sétimo colocado. E Gabriel já analisou o rival.

- A equipe do Ivoti é muito bem organizada e tem valores individuais bem interessantes. Fez bons jogos durante a competição, mas por detalhes não conseguiu melhores resultados para brigar ainda por classificação. Será um jogo bastante disputado e difícil, ainda mais fora dos nossos domínios - finalizou.