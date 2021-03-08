Treinador do PSG, Pochettino fala sobre possível título da Champions: 'Vamos lutar até a morte'

O treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, falou sobre a força que o seu time demonstra em vencer a Champions League. Após derrotar o Barcelona por 4 a 1 na partida de ida das oitavas, o PSG decidirá a partida em sua casa nesta quarta-feira.
- A Champions League é, claramente, um objetivo que o clube quer vencer. Existem muitas outras equipes que também querem conquistar esta competição, pelo que não será fácil - disse o comandante do Paris Saint-Germain.
Mauricio Pochettino também falou que a sua equipe também está ciente de que tem que lutar até o fim para vencer a competição pela primeira vez em sua história.
- Temos a noção da nossa responsabilidade e vamos lutar até à morte para conseguir - disse Mauricio Pochettino, que já foi finalista da Champions pelo Tottenham.
O Paris Saint-Germain recebe o Barcelona na quarta-feira, após ter goleado a equipe catalã por 4 a 1 na partida de ida. O confronto decisivo será no Parc des Princes, e a bola rola às 17h (de Brasília).