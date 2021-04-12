Treinador do Porto, Sérgio Conceição discute decisão contra o Chelsea na Champions: 'Estamos prontos para ir à luta'

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Chelsea e Porto se enfrentam às 16h (de Brasília) desta terça-feira em partida que decidirá qual das duas equipes se classificará para as semifinais da Champions League. O treinador da equipe portuguesa, Sérgio Conceição, discutiu o confronto nesta segunda.

Veja o mata-mata da Champions League- Há muitos momentos, quer nesta época, quer nos anos em que temos estado aqui, que podem ser exemplo de superação e da crença, que advém do trabalho que fazemos aqui. Estamos confiantes, é um adversário difícil, um obstáculo difícil, mas estamos aqui para ultrapassar - disse Sérgio Conceição.

O treinador do Porto também falou sobre as condições físicas de seu elenco para a partida desta terça-feira.

- Estamos a lutar pela passagem às meias-finais da Champions, mas temos o campeonato para disputar, temos jogos muito exigentes pela frente. Há que ponderar bem a situação entre os jogadores que estão ou não a 100% e ver a melhor equipa para defrontar o Chelsea - falou o treinador.

- Não é o dinheiro que ganha jogos nem as estatísticas, estamos prontos para ir à luta - concluiu.