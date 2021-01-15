Treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino testa positivo pra Covid-19

O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira (15), que o treinador Mauricio Pochettino testou positivo para Covid-19. Assim, o clube francês não poderá contar com o seu comandante na beira do campo na partida deste sábado contra o Angers, válida pela vigésima rodada do Campeonato Francês.
O PSG de Neymar conseguirá assumir a liderança da liga? Veja a tabelaMauricio Pochettino terá que respeitar o isolamento e os protocolos do Campeonato Francês, e dois assistentes, Jesus Perez e Miguel D'Agostino, comandarão o PSG no confronto contra o Angers.