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Treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino testa positivo pra Covid-19

Clube anunciou nesta sexta-feira que técnico argentino está infectado com o novo coronavírus...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 15:43

LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 15:43
Crédito: ALAIN JOCARD / AFP
O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira (15), que o treinador Mauricio Pochettino testou positivo para Covid-19. Assim, o clube francês não poderá contar com o seu comandante na beira do campo na partida deste sábado contra o Angers, válida pela vigésima rodada do Campeonato Francês.
O PSG de Neymar conseguirá assumir a liderança da liga? Veja a tabelaMauricio Pochettino terá que respeitar o isolamento e os protocolos do Campeonato Francês, e dois assistentes, Jesus Perez e Miguel D'Agostino, comandarão o PSG no confronto contra o Angers.

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