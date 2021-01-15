Treinador do Olympique de Marselha confirma negociações por Milik, do Napoli

O treinador André Villas-Boas confirmou nesta sexta-feira (15), que o Olympique de Marselha conversa com o Napoli para contratar o atacante polonês Arkadiusz Milik. - Ainda não falei com o Milik, mas existem negociações com o Nápoles. O nosso diretor-desportivo, o Pablo Longoria, está acompanhando o caso de perto.
Aos 26 anos, Milik tem contrato com o Napoli até o junho de 2021, e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. A sua equipe planeja vendê-lo durante a atual janela para obter algum lucro com a sua venda.