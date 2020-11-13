Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Treinador do Manaus, Luizinho Lopes projeta briga pelo G4 na Série C

O clube encontra-se na quinta colocação do Grupo A, e a quatro rodadas do final da primeira fase e reforça as atenções para subir na tabela. O técnico analisou o momento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 12:44

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 12:44

Crédito: Divulgação/Manaus
O Manaus encara o Treze, em Campina Grande, no próximo “jogo decisivo” pela Série C. Já na reta final da competição, a equipe do Amazonas está próxima do G4. Com a meta de alcançar a classificação, o treinador Luizinho Lopes falou sobre a importância do próximo duelo e como a equipe tem se preparado.
- É um jogo de fundamental importância, decisivo. Esperamos muita dificuldade, o Treze tem realizado bons jogos, time difícil de ser batido nos seus domínios, é uma equipe tradicional. Mas nós temos nossos objetivos definidos, a gente vem competindo muito bem fora de casa, mas precisamos converter essa competitividade em vitória e levar os três pontos. Só assim vamos chegar ao nosso objetivo de estar entre os quatro primeiros no final da primeira fase.
O clube encontra-se na quinta colocação do Grupo A, e a quatro rodadas do final da primeira fase e reforça as atenções para subir na tabela. Além do desempenho técnico e tático, o treinador do Manaus falou sobre a preparação psicológica feita para a reta final.
- É um grande objetivo de nós treinadores, manter a equipe mentalmente forte, viemos trabalhando isso diariamente. Gerimos esse comportamento nos treinamentos para que durante as partidas a equipe esteja equilibrada, concentrada e focada num só objetivo - finalizou
Treze e Manaus se enfrentam no próximo sábado, 14, às 17h no horário de Brasília, no estádio Amigão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados