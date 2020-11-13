Treinador do Manaus, Luizinho Lopes projeta briga pelo G4 na Série C

Crédito: Divulgação/Manaus

O Manaus encara o Treze, em Campina Grande, no próximo “jogo decisivo” pela Série C. Já na reta final da competição, a equipe do Amazonas está próxima do G4. Com a meta de alcançar a classificação, o treinador Luizinho Lopes falou sobre a importância do próximo duelo e como a equipe tem se preparado.

- É um jogo de fundamental importância, decisivo. Esperamos muita dificuldade, o Treze tem realizado bons jogos, time difícil de ser batido nos seus domínios, é uma equipe tradicional. Mas nós temos nossos objetivos definidos, a gente vem competindo muito bem fora de casa, mas precisamos converter essa competitividade em vitória e levar os três pontos. Só assim vamos chegar ao nosso objetivo de estar entre os quatro primeiros no final da primeira fase.

O clube encontra-se na quinta colocação do Grupo A, e a quatro rodadas do final da primeira fase e reforça as atenções para subir na tabela. Além do desempenho técnico e tático, o treinador do Manaus falou sobre a preparação psicológica feita para a reta final.

- É um grande objetivo de nós treinadores, manter a equipe mentalmente forte, viemos trabalhando isso diariamente. Gerimos esse comportamento nos treinamentos para que durante as partidas a equipe esteja equilibrada, concentrada e focada num só objetivo - finalizou