Treinador do Celtic diz que Neymar tentou provocar seus jogadores

Após a goleada sofrida por 4-0, Neil Lennon, treinador do Celtic, criticou a atitude de Neymar. Para o comandante da equipe de Glasgow, o brasileiro tentou provocar os jogadores.
- Passou o jogo tentando nos provocar. Disse aos meus jogadores para se manterem disciplinados e não levarem aquilo a sério. O Neymar é provocador e sabe disso - disse ao "Daily Record".
Após vencer os dois amistosos, o Paris Saint-Germain continua se preparando para as finais das copas francesas e as oitavas de final da Liga dos Campeões.