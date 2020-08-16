Treinador do Borussia Dortmund confirma interesse em Reinier

Crédito: Divulgação

O treinador do Borussia Dortmund, Lucien Favre, confirmou que o clube alemão tenta garantir o empréstimo de Reinier. Porém, o comandante reitera que as negociações pelo brasileiro ainda não estão concretizadas.

- Nós queremos trazer Reinier por empréstimo do Real Madrid, mas as negociações ainda não estão fechadas. É um jovem jogador que pode jogar de nove, no meio-campo, mas também como falso atacante - afirmou Favre.