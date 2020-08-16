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futebol

Treinador do Borussia Dortmund confirma interesse em Reinier

Lucien Favre, porém, reitera que as negociações ainda não estão concretizadas...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 14:45

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 14:45

Crédito: Divulgação
O treinador do Borussia Dortmund, Lucien Favre, confirmou que o clube alemão tenta garantir o empréstimo de Reinier. Porém, o comandante reitera que as negociações pelo brasileiro ainda não estão concretizadas.
- Nós queremos trazer Reinier por empréstimo do Real Madrid, mas as negociações ainda não estão fechadas. É um jovem jogador que pode jogar de nove, no meio-campo, mas também como falso atacante - afirmou Favre.
Pelo Real Madrid Castilla, Reinier atuou em apenas três partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

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