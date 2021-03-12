Treinador do Bayern, Hansi Flick não pensa em substituir Low na Alemanha

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O treinador do Bayern de Munique, Hansi Flick, descartou sair de sua equipe para assumir a Seleção da Alemanha, que não terá mais Joachim Low como seu comandante após a próxima edição da Eurocopa. Flick garantiu que seu foco está no Bayern.

Veja a tabela do AlemãoA Seleção Alemã terá uma mudança em seu comando após o fim da próxima edição da Eurocopa. Joachim Low, no cargo desde 2006, deixará a Alemanha, e rumores indicam Hansi Flick, treinador do Bayern de Munique e ex-auxiliar de Low, como seu possível sucessor, mas o mesmo descarta esta opção.

- Tenho contrato até 2023, e quero ter sucesso e vencer títulos pelo Bayern. Não é a altura certa para falar do meu futuro. Estou interessado no agora. Estou a tratar da minha equipa e do jogo com o Werder Bremen. Como já disse, especulação não é para mim - disse Flick.

O treinador da Seleção Alemã, Joachim Low, também falou sobre Flick, e descartou dar o nome de seu sucessor.