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futebol

Treinador do Bayern, Hansi Flick não pensa em substituir Low na Alemanha

Comandante do Bayern de Munique diz que seu foco permanece na equipe em que treina, e descarta mudança para a Seleção Alemã...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 17:15
Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
O treinador do Bayern de Munique, Hansi Flick, descartou sair de sua equipe para assumir a Seleção da Alemanha, que não terá mais Joachim Low como seu comandante após a próxima edição da Eurocopa. Flick garantiu que seu foco está no Bayern.
Veja a tabela do AlemãoA Seleção Alemã terá uma mudança em seu comando após o fim da próxima edição da Eurocopa. Joachim Low, no cargo desde 2006, deixará a Alemanha, e rumores indicam Hansi Flick, treinador do Bayern de Munique e ex-auxiliar de Low, como seu possível sucessor, mas o mesmo descarta esta opção.
- Tenho contrato até 2023, e quero ter sucesso e vencer títulos pelo Bayern. Não é a altura certa para falar do meu futuro. Estou interessado no agora. Estou a tratar da minha equipa e do jogo com o Werder Bremen. Como já disse, especulação não é para mim - disse Flick.
O treinador da Seleção Alemã, Joachim Low, também falou sobre Flick, e descartou dar o nome de seu sucessor.
- Todos sabem qual é a minha relação com Hansi Flick, mas não é meu trabalho falar sobre possíveis sucessores. Essa é a tarefa do nosso presidente. A decisão está nas mãos da Federação Alemã e boas decisões têm sido tomadas recentemente - disse Low.

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