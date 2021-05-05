Treinador do Azuriz comenta boa fase no Campeonato Paranaense

Crédito: Maurício Mateus Moreira/Azuriz

Estreante na elite do Campeonato Paranaense o Azuriz vive uma ótima fase e vem surpreendendo positivamente com o bom futebol apresentado. O time fundado em 2018 e com duas promoções em anos seguidos, atualmente ocupa a 4ª colocação na classificação com 13 pontos, atrás apenas do FC Cascavel, Operário-PR e Coritiba.TABELA> Veja classificação e simulador do Paranaense-2021 clicando aqui

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Com a importante vitória sobre Athletico-PR, o time afastou qualquer possibilidade de rebaixamento e agora almeja algo maior na competição.

- Conseguimos alcançar o nosso primeiro objetivo que é a permanência na elite. Agora com os pés no chão e muito trabalho vamos buscar algo a mais na competição, cada partida é uma final para nós - comentou Fabiano, o treinador.

Faltando apenas três jogos para o término dessa fase, a equipe está com a classificação encaminhada e tem tudo para conquistar esse feito histórico.

- A classificação para o mata-mata seria um sonho para nós e para a torcida. Mas no momento o foco está na próxima partida, estamos trabalhando assim desde o início, jogo a jogo - finalizou o treinador