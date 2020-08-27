Treinador do Arsenal diz estar confiante na negociação pelo brasileiro Gabriel Magalhães

Crédito: Durante a temporada, que foi cancelada na França, em virtude da pandemia de Covid-19, Gabriel Magalhães disputou 52 jogos pelo Lille (Reprodução/Instagram

Nesta quinta, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, comentou sobre a negociação com o brasileiro Gabriel Magalhães, do Lille, e se mostrou confiante no acordo. Segundo o comandante dos Gunners, a transação está próxima de ser confirmada. A transferência está por detalhes e de girar em torno 27 milhões de libras (R$ 198 milhões).

- Está tudo acertado entre ambas as partes, o jogador aceitou os termos e vai realizar exames médicos, mas por vezes os procedimentos finais dos negócios não são assim tão simples. Porém, estamos com esperança de que conseguimos - afirmou Arteta.

- Quando conseguirmos fechar a operação, vou ficar muito satisfeito. É um jogador que seguimos durante algum tempo e temos a certeza que tem o perfil certo para a nossa equipa - disse

Neste sentido, a expectativa é de que o anúncio da contratação seja feito nos próximos dias. O zagueiro será o segundo reforço do Arsenal na temporada, já que o clube já acertou com o meio-campista Willian, ex-Chelsea.

Com o intuito de brigar por títulos na próxima temporada, o clube londrino busca reforços para sua questionada defesa. Além do brasileiro, os Gunners contam com o retorno de William Saliba, que estava emprestado ao Saint-Etienne. No grupo, Arteta conta com David Luiz, Mustafi, Holding, Pablo Mari e Chambers.