Treinador do Anápolis valoriza preparação para retorno do Goiano

Crédito: Divulgação/Anápolis

A equipe do Anápolis FC enfrenta a Aparecidense na próxima quarta-feira, pelo retorno do Campeonato Goiano 2020. O jogo é válido pela 11º rodada e marca a volta dos jogos oficiais da equipe.

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Ranielle Ribeiro acumula passagens pelo ABC-RN e pelo Lagarto-SE e já comanda o Galo da Comarca há algumas semanas. O treinador falou sobre a expectativa para a estreia oficial com a equipe.

- A expectativa é a melhor possível, estamos em sexto lugar, uma vitória nos credencia para estar classificados e com um pé pra vaga na Série D. Então esse jogo contra a Aparecidense é de suma importância, está gerando uma expectativa muito boa em todos nós. Nosso principal objetivo é a classificação e a vaga pra Série D - contou

O clube realiza amistosos em busca de boa forma para o retorno do torneio estadual que se encontra na reta final. O primeiro adversário disputa a Série D e está em atividade há alguns meses. Ranielle projetou o difícil duelo.

- A preparação está sendo positiva, apesar do pouco tempo que tivemos. Vamos sair um pouco atrás da Aparecidense que é nosso primeiro adversário, porque é uma equipe que vem jogando e está em atividade. Esses amistosos que estamos fazendo de preparação são justamente para se aproximar o máximo possível da realidade do adversário e fazer um jogo parelho - finalizou