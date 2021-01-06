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futebol

Treinador do Anápolis valoriza preparação para retorno do Goiano

Ranielle foi anunciado em novembro do ano passado para a sequência da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 21:14

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 21:14

Crédito: Divulgação/Anápolis
A equipe do Anápolis FC enfrenta a Aparecidense na próxima quarta-feira, pelo retorno do Campeonato Goiano 2020. O jogo é válido pela 11º rodada e marca a volta dos jogos oficiais da equipe.
TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Goiano clicando aqui
GALERIA> Brasileirão-2020: Veja o prejuízo de cada clube com os portões fechados
Ranielle Ribeiro acumula passagens pelo ABC-RN e pelo Lagarto-SE e já comanda o Galo da Comarca há algumas semanas. O treinador falou sobre a expectativa para a estreia oficial com a equipe.
- A expectativa é a melhor possível, estamos em sexto lugar, uma vitória nos credencia para estar classificados e com um pé pra vaga na Série D. Então esse jogo contra a Aparecidense é de suma importância, está gerando uma expectativa muito boa em todos nós. Nosso principal objetivo é a classificação e a vaga pra Série D - contou
O clube realiza amistosos em busca de boa forma para o retorno do torneio estadual que se encontra na reta final. O primeiro adversário disputa a Série D e está em atividade há alguns meses. Ranielle projetou o difícil duelo.
- A preparação está sendo positiva, apesar do pouco tempo que tivemos. Vamos sair um pouco atrás da Aparecidense que é nosso primeiro adversário, porque é uma equipe que vem jogando e está em atividade. Esses amistosos que estamos fazendo de preparação são justamente para se aproximar o máximo possível da realidade do adversário e fazer um jogo parelho - finalizou
O Anápolis ocupa a sexta colocação da tabela do estadual, com 13 pontos.

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